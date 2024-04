Eichsfeld. Beim Eichsfeldforum geht es um Demokratie und Religion. In Dingelstädt sind Familien zur Kräuterwanderung willkommen.

Eichsfeldforum zum Verhältnis von Demokratie und Religion

„Ist Gott demokratisch? Zum Verhältnis von Demokratie und Religion“ so ist das nächste Eichsfeldforum überschrieben. Die Vortrags- und Diskussionsveranstaltung findet am Mittwoch, 10. April, um 19.30 Uhr in Heiligenstadt im Marcel-Callo-Haus statt. Eintritt frei. Referent ist der Philosoph Prof. Otfried Höffe.

Er untersucht in seinem Essay die Verträglichkeit von Religion im säkularen Staat und in der Demokratie. Dabei blickt Höffe von der säkularen Antike bis in die Modern. Interessanterweise verzichtete bereits Aristoteles in seiner Moral- und Politiktheorie gänzlich auf religiöse Einflüsse. Dies unterstreicht die lange Tradition von Begründungsmustern für eine verbindliche Rechtsmoral ohne religiöse Bezugspunkte. Höffe beleuchtet den „Wert“ der Religion, diskutiert den Verzicht darauf und analysiert mögliche Gefahren wie auch Hilfen, die von Religion und Religionsgemeinschaften für die Demokratie ausgehen könnten.

Auf den Spuren der Wildkräuter

„Die Kraft der Natur kennenlernen“ unter diesem Motto steht eine Kräuterwanderung für Familien, zu der das Dingelstädter Familienzentrum Kerbscher Berg am Mittwoch, dem 10. April, von 16 bis 18 Uhr einlädt. Fast das ganze Jahr über findet man in der Natur heilsame Kräuter. Bei den Wanderungen erfahren die Kursteilnehmer Wissenswertes aus der Welt der Kräuterkunde. Sie lernen, wie sie die Wildkräuter erkennen und bestimmen. Zudem geht es um ihre Heilwirkung und wie man sie in der Küche verwenden kann.

Treffpunkt: Haupteingang des Familienzentrums. Mitzubringen sind kleine Sammelkörbe. Erwachsene zahlen 25 Euro, für Kinder ist die Teilnahme frei. Anmeldungen unter Tel. 0172/1847573 oder per E-Mail an info@hexen-schwestern.de.

Weltgebetstag um geistliche Berufe

Zur Wallfahrt am Weltgebetstag um geistliche Berufe wird am Sonntag, 21. April, eingeladen. Um 14 Uhr findet die Aussendung in der Kirche St. Johannes der Täufer in Rengelrode statt. Danach führt der Pilgerweg zum Bergkloster nach Heiligenstadt. Auf dem Weg sind Glaubenszeugnisse zu hören und man kann miteinander ins Gespräch kommen. Um 16 Uhr gibt es eine gesungene Vesper in der Kirche des Bergklosters. Der Tag klingt bei Kaffee und Kuchen aus.

Ferienfreizeit der Villa Lampe in Dänemark

Noch wenige freie Plätze gibt es für die Ferienfreizeit der Heiligenstädter Villa Lampe in Dänemark vom 24. Juni bis 10. Juli. Nähere Infos zu dem Zeltlager in der Nähe von Esbjerg, zu dem 14- bis 18-Jährige willkommen sind, gibt es auf der Homepage der Villa oder unter Tel 03606/55210.

Taizegebet in Diedorf

Zu einem Taizegebet wird am Sonntag, 7. April, um 19 Uhr, in die Sankt Albanuskirche in Diedorf eingeladen. Diese Gebetsform lehnt sich an das Gebet der ökumenischen Gemeinschaft in www.taize.fr an. Die Gottesdienste haben durch die kurzen, immer wiederholenden, mehrstimmigen Gesänge einen meditativen Charakter und sprechen besonders junge Menschen an. Jeder, der ein Instrument hat, ist eingeladen mitzuspielen. Die Probe beginnt um 18 Uhr.

