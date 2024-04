Eichsfeld. Geführte Wandertouren können ab sofort gebucht werden. Busse können im Rahmen des Deutschen Wandertages 2024 kostenfrei genutzt werden. Das müssen die Wanderfans beachten:

„Jetzt heißt es: Schnell sein!“, berichtet Herta Gerlach, Mitarbeiterin im Projektteam Deutscher Wandertag 2024. Der Grund: Das Portal zur Buchung aller Wandertouren, für die Wanderwoche vom 14. bis 22. September, ist ab sofort online.

„Alle geführten Wanderungen und Stadtführungen können jetzt bequem von zu Hause gebucht werden. Das Buchungsportal bietet Wanderern die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Touren im gesamten Eichsfeld zu wählen und ihre Abenteuer mit Leichtigkeit zu planen“, erklärt Gerlach. Dabei sei es egal, ob es sich um gemütliche Spaziergänge durch malerische Landschaften oder herausfordernde Trekkingrouten handele, für jeden Geschmack und jedes Fitnesslevel sei etwas dabei. Auch Gruppenanmeldungen sind möglich.

Und es gibt eine weitere tolle Nachricht, so Gerlach. Während der gesamten Wanderwoche können die Busse im Eichsfeld kostenfrei genutzt werden. In Zusammenarbeit mit den Eichsfeldwerken und dem Verkehrsverbund Südniedersachsen ist dies möglich geworden. Zusätzlich werden Sonderbusse eingerichtet, um die Startpunkte jeder Wandertour zu erreichen. Um die Leistungen in Anspruch nehmen zu können, braucht es die Plakette des Deutschen Wandertages, diese ist online erhältlich.

Weitere Informationen unter www.dwt2024.de.

