Eichsfeld. Brandgeruch und Rauch: Eichsfelder Einsatzkräfte reagieren schnell. Nach über einer Stunde ist der Einsatz beendet.

In der Leitstelle Eichsfeld ging am Mittwoch um die Mittagszeit ein Notruf aus Holungen ein. Gemeldet wurde ein Schornsteinbrand mit Rauchentwicklung in einem Wohngebäude. Sofort wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Holungen, Jützenbach, Worbis und Bischofferode sowie der Rettungsdienst und die Polizei alarmiert.

Bereits bei der Ankunft der Feuerwehren konnte ein starker Brandgeruch aus dem betroffenen Wohngebäude wahrgenommen werden, erinnert sich Julius Hoffmeier von der Freiwilligen Feuerwehr Bischofferode. Der Angriffstrupp, der sich bereits auf der Anfahrt mit Atemschutz ausgerüstet hatte, kontrollierte den betroffenen Teil des Hauses mittels Wärmebildkamera.

Zudem wurde sofort für eine ausreichende Belüftung des Gebäudes gesorgt, so Hoffmeier. Parallel wurde ein C-Rohr und eine Wasserversorgung aufgebaut. Durch die Einsatzkräfte wurden Hitzesignaturen im Bereich des Schornsteins festgestellt, die jedoch mit der Zeit abkühlten. „Nach einer Begutachtung durch die zuständige Schornsteinfegerin, konnten wir nach etwa 1,5 Stunden Einsatz das Objekt an den Eigentümer übergeben und wieder einrücken“, berichtet Julius Hoffmeier.

Aktuelle Nachrichten aus dem Eichsfeld

red