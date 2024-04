Eichsfeld. Kräuterwanderung, Tagung von Ortsteilräten der Stadt Leinefelde-Worbis und noch vieles mehr ist in den nächsten Tagen im Eichsfeld los. Lesen Sie die Nachrichten hier kurz und knapp zusammengefasst.

Zwei Ortsteilräte tagen Montag

Die Ortsteilräte von Worbis und Kaltohmfeld tagen am Montag. Das Gremium in Worbis kommt am Montag, 8. April, um 17 Uhr in der Aula der Grundschule zusammen. In Kaltohmfeld treffen sich die Mitglieder des Rates um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. In beiden Räten wird es Mitteilungen des Bürgermeisters sowie der Verwaltung der Stadt Leinefelde-Worbis geben. Zudem besteht die Möglichkeit für Bürger, Fragen an die Mitglieder der Ortsteilräte zu stellen. Beschlüsse stehen nicht auf der Tagesordnung.

Wanderung zu Bärlauch und anderen Kräutern

Es grünt und blüht, der Frühling ist mit großen Schritten im Anmarsch, die ersten Kräuter sind in der Natur zu finden. Daher lädt der Naturschutzbund (Nabu) Obereichsfeld am Dienstag, 9. April, von 17 bis 19 Uhr zur Wanderung „Kräuterwelt im Frühling für Groß und Klein“, ein. Start ist am Nabu-Naturschutzzentrum in Reifenstein. „Es ist April und wir werden neben Bärlauch noch viele andere Kräuter finden“, sagt Katharina Molnar, Kräuter-, Natur- und Umweltpädagogin, die die Wanderung leiten wird. Wann sammelt man welche Kräuter? Wie kann man sie verarbeiten? Und welche Rolle spielten diese Pflanzen schon bei unseren Vorfahren? Auf all diese Fragen bekommen die Teilnehmer eine Antwort. Ein Sammelkörbchen sollte mitgebracht werden. Interessenten melden sich bitte bis zum 7. April bei Katrin Lehmann vom Nabu per E-Mail an k.lehmannm@eichsfeld.nabu-thueringen.de oder über Telefon 0157/82900165 an. Eine Voranmeldung ist notwendig, da das Seminar nur bei einer Mindestteilnehmerzahl von fünf Erwachsenen zustande kommt.

Blutspenden in Heiligenstadt und Leinefelde

Das Team vom Marcell-Callo-Haus und der Ortsverband Heiligenstadt des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) laden am Montag, 8. April, in das Bildungshaus in der Lindenallee 21 von 15 bis 19 Uhr zur Blutspende ein. Eine weitere Möglichkeit zur Blutspende besteht dann am Mittwoch, 10. April, in der Leinefelder Kindertagesstätte Sonnenschein, Leibnizplatz 3, von 16 bis 19 Uhr. Das Team des DRK-Ortsverbands Leinefelde freut sich über jeden Blutspender.

Der Ortsteilrat von Leinefelde lädt am Dienstag, 9. April, um 16.30 Uhr zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung in den großen Sitzungssaal in das Rathaus Wasserturm ein. Auf der Tagesordnung stehen keine Beschlüsse. Neben den Informationen vom Bürgermeister und der Verwaltung ist eine Bürgerfragestunde geplant.

Rückblick auf den Haushalt 2023 und ein Ausblick

Ortsteilbürgermeister Falko Seifert (CDU) lädt die Bürgerinnen und Bürger zur nächsten öffentlichen Sitzung des Ortsteilrates Hundeshagen am Dienstag, 9. April, um 19 Uhr in das Dorfgemeinschaftshaus ein. Neben den Mitteilungen des Bürgermeisters und der Verwaltung der Stadt Leinefelde-Worbis wird Falko Seifert einen Rückblick auf das Jahr 2023 und einen Ausblick auf dieses Jahr geben. Dabei geht es vor allem um die Investitionen im Ort. Anschließend ist eine Bürgerfragestunde geplant.

Tipps für Naturfotografen

Der Naturschutzbund Obereichsfeld lädt am Mittwoch, 10. April, von 18.30 bis 20 Uhr in das Naturschutzzentrum Reifenstein zum Vortrag „Tipps für die Naturfotografie vom Handy bis zur professionellen Kamera“ ein. Anhand zahlreicher, faszinierender Fotos möchte Naturfotograf und Referent Michael Molnar an diesem Abend einige Tipps und Tricks rund um das Thema Natur- und Tierfotografie preisgeben. Angefangen von einfachen Tricks mit einer Handy- oder Digitalkamera, bis hin zur Vollformatkamera, die beeindruckende Bilder erstellen kann. Mit dem richtigen Blickwinkel und der nötigen Geduld gelingen besondere Bilder, die den Moment ideal einfangen können. Der Eintritt ist frei und eine Anmeldung nicht erforderlich.

Eröffnung des Aussichtsturm in der Rüdigsdorfer Schweiz

Der Beobachtungs- und Aussichtsturm am Karstwanderweg in der Rüdigsdorfer Schweiz bei Nordhausen wird am 25. April feierlich eröffnet. Das neue touristische Highlight der Region entstand im Rahmen des Projektes „Gipskarst Südharz – Artenvielfalt erhalten und erleben“ an der Kreuzung nördlich von Rüdigsdorf. Die Eröffnungsfeier beginnt um 14 Uhr. Für Musik sorgen die Südharzer Alphornbläser und die Jagdhornbläser aus Birkenmoor.

Brennerei wird zu einer Bühne

Otto Reutter nahm seine Mitmenschen in Couplets aufs Korn. Opernsänger Thomas Ender und Klaviervirtuose Rainer Eichhorn entführen das Publikum in der Traditionsbrennerei Nordhausen am 13. April an den Anfang des 20. Jahrhunderts. Tickets für den Abend ab 19.30 Uhr in der Bar Henriette gibt’s im Hofshop sowie unter www.traditionsbrennerei.de.

