Leinefelde. Im Repariercafé in Leinefelde wird das Angebot erweitert. Und es wird mehr als nur gestrickt.

Mit einem neuen Angebot wartet das Stadtteilbüro Leinefelde Südstadt auf. Wie dessen Leiter Markus Friedrich mitteilt, soll es ab April immer am zweiten Mittwoch eines jeden des Monats einen Stricktreff im Repariercafé in der Leinefelder Bachstraße 2 geben. Das erste Treffen ist am 10. April um 14 Uhr geplant.

Doch allein ums Stricken wird es bei den Zusammenkünften nicht gehen. Die Damen des Repariercafés freuen sich schon jetzt auf interessierte Besucher, die lernen möchten, wie man Löcher stopft, Knöpfe annäht, Nähte ausbessert oder die einfach eigene Strick- oder Häkel-Projekte angehen möchten. „Egal ob Anfänger oder Profi, jeder kann vorbeikommen und Ideen, Techniken sowie Erfahrungen austauschen oder einfach etwas Neues lernen“, sagt Markus Friedrich.

Neben dem Erfahrungsaustausch und der Weitergabe von Fertigkeiten sollen außerdem beim Stricktreff Textilien für soziale Projekte gefertigt werden. In einer Kooperation mit hope, dem Ambulanten Hospiz- und PalliativzentrumEichsfeld, werden beispielsweise Mützen gestrickt oder Schmetterlinge gehäkelt, die an von hope betreute Kinder und Familien gehen sollen oder bei dessen pädagogischer Arbeit an Schulen Verwendung finden.

Wer möchte, kann sich daran beteiligen oder aber auch eigene Vorhaben angehen. Für eigene Projekte muss das Material selbst mitgebracht werden, heißt es. „Natürlich wird auch gern beraten, wenn noch unklar ist, was benötigt wird“, erklärt Markus Friedrich. Wer noch Fragen zu dem neuen Angebot hat, der kann sich beim Stadtteilbüro in der Südstadt unter der Telefonnummer 0151/16569033 melden.

