Eichsfeld. Die Caritas bietet auch im Eichsfeld Unterstützung an. Jetzt startet die Frühjahrssammlung.

„Frieden beginnt bei mir“ lautet das Motto der Caritas 2024. „Wir stehen – gerade in einem Jahr der Wahlen – in der Verantwortung für ein solidarisches Miteinander in einer Zeit, die für so viele herausfordernd ist. Wir erleben es in unseren 12 Sozialberatungsstellen: Die Zahl der Menschen mit komplexen Fragen bleibt hoch“, sagt Caritassprecher Thomas Müller.

Betroffene suchten Unterstützung bei persönlichen, gesundheitlichen oder wirtschaftlichen Problemen. Und dort erhielten sie Rat, Hilfe und Begleitung, so Müller, der nicht unerwähnt lässt, dass diese Arbeit aus kirchlichen Mitteln und Spenden finanziert werde.

Die Allgemeine Sozialberatung gibt es an 12 Orten in Thüringen als Informations- und Beratungsstellen sowie erste Anlaufstellen bei akuten persönlichen, finanziellen sowie sozialen Schwierigkeiten. Als „niederschwelliges“ Beratungsangebot steht sie allen Menschen unabhängig von Geschlecht, Konfession und Nationalität offen. Ziel, so Müller, sei es, mit den Ratsuchenden Wege zu finden, um die Notlagen zu beseitigen oder zu mildern.

Vom 6. bis 15. April findet die Caritas-Frühjahressammlung im Eichsfeld statt. Zudem kann online gespendet werden.

red