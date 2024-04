Eichsfeld. In einem Dorf im Eichsfeld brechen Diebe in Garagen und Gartenhäuser ein. Ihre Beute liegt im fünfstelligen Bereich.

Eine Einbruchsserie mit erheblicher Schadenshöhe beschäftigte die Polizeiinspektion Eichsfeld am Samstagmorgen. In Mackenrode wurden die Garagen dreier Einfamilienhäuser beziehungsweise in einem Fall ein Gartenhaus gewaltsam geöffnet.

Die unbekannten Täter betraten die Gebäude und durchsuchten diese, so die Polizei. In einem Fall waren die Kriminellen erfolgreich und entwendeten zwei E-Bikes und ein Mountainbike im Gesamtwert von etwa 15.000 Euro.

Bei allen Einbrüchen entstanden zudem Sachschäden, teilt die Polizei weiter mit. Abgespielt haben sich die Einbrüche in der Zeit von Freitag, 17.30 Uhr, bis Samstag, 7.30 Uhr. Die Beamten bitten mögliche Zeugen, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eichsfeld unter Telefon: 03606/65 10 entgegen.

