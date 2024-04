Duderstadt. Rund 55.000 Besucher und Teilnehmer an Umweltbildungsprogrammen werden jährlich auf dem Gut im Eichsfeld gezählt. Jetzt gibt es eine neue Aktion.

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Heinz Sielmann Stiftung wurde zur Eröffnung der diesjährigen Wandersaison am Natur-Erlebniszentrum Gut Herbigshagen eine Stempelstation für die beliebte Harzer Wandernadel errichtet. Die Stiftung setze sich sei Jahren für den Schutz und Erhalt der Natur ein und möchte den Menschen deren Schönheit näher bringen, sagt Maren Schulz, die auf Gut Herbigshagen für das touristische Marketing und Veranstaltungen zuständig ist.

Rund 55.000 Besucher und Teilnehmer an Umweltbildungsprogrammen zählt Gut Herbigshagen jährlich. Zusätzliche Gäste würden im September im Rahmen des Deutschen Wandertages, der im Eichsfeld stattfindet, erwartet. An diesem größten Wanderfest der Welt werde sich das Natur-Erlebniszentrum mit einer Reihe von Angeboten beteiligen. „Die Harzer Wandernadel bietet einzigartiges Naturerleben.“

Mit Hilfe eines Wanderpasses können Interessierte bei Wanderungen im Harz an 222 sehenswerten Plätzen auf den rund 8000 Kilometern ausgeschilderter Wanderwegen Stempel sammeln. Zusätzlich, so berichtet Maren Schulz, gebe es Sonderstempel, die sich an außergewöhnlichen Orten befänden, die mit dem Nationalpark Harz und seinen Schönheiten im Zusammenhang stehen.

Die Sonderstempel können in dem Wanderpass gesammelt werden, der auch beim Besucherservice im Natur-Erlebnishaus erhältlich ist. Sie gelten jedoch nicht für die Leistungs-Abzeichen der Harzer Wandernadel. Die Stempelstation mit dem Jubiläumslogo befindet sich bis Ende des Jahres zwischen dem Teich und der Nestschaukel am Rundwanderweg Gut Herbigshagen. Koordinaten: UTM 5708876, 32 U 0590817, N 51 31.421 E 010 18.544.

Aktuelle Nachrichten aus dem Eichsfeld

red