Heiligenstadt. Wanderfreunde sind zu einem Vortrag und einer Wanderung mit Joey Kelly im Eichsfeld eingeladen. Für die Tourtickets hat das Organisationsbüro ein Gewinnspiel ins Leben gerufen.

Beim 122. Deutschen Wandertag, der im September dieses Jahres im Eichsfeld stattfinden, dürfen sich Wanderfans auf einen ganz besonderen Höhepunkt freuen, heißt es aus dem Heiligenstädter Organisationsbüro. Es wird zu einer Wanderung entlang des Grünen Bandes mit dem bekannten Musiker, Manager und Extremsportler Joey Kelly eingeladen.

Neben seinem Vortrag am 15. September um 19 Uhr im Eichsfelder Kulturhaus erwartet die Wanderfreunde eine besondere Tour durch die Geschichte und Natur des einzigartigen Naturmonuments. Im Sommer 2020 erwanderte Joey Kelly das rund 1400 Kilometer lange Grüne Band in mehreren Etappen und erlebte dabei bewegende Geschichten und Schicksale entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze.

Erlebnisse in Buch festgehalten

Seine Erlebnisse hielt er in seinem Buch „Das Grüne Band – Geteilt durch Deutschland“ fest. Die Wanderung mit Joey Kelly startet am 15. September um 10 Uhr und führt auf anspruchsvollen Wegen etwa fünf Stunden entlang des Grünen Bandes. Die Route bietet nicht nur beeindruckende landschaftliche Eindrücke, sondern auch Einblicke in die bewegende Geschichte dieses symbolträchtigen Ortes.

Die Wanderer haben während der Tour die Gelegenheit, Seite an Seite mit Joey Kelly das Grüne Band zu erkunden und dabei von seinen persönlichen Erfahrungen sowie inspirierenden Geschichten zu profitieren. Die Teilnahme an dieser besonderen Wanderung ist ausschließlich durch das Gewinnen von Tickets möglich. Alle Informationen zum Gewinnspiel erhalten Sie unter www.dwt2024.de.

