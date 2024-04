Eichsfeld. Ein Gut sucht Hofkinder, die lernen wollen, wie der Alltag in der Landwirtschaft ist. Zudem erfährt man hier kurz und knapp weitere Nachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld. Unter anderem, wo man noch Karten für den Auftritt von Uwe Steimle erwerben kann.

Restkarten für Veranstaltung mit Uwe Steimle

Mit dem Programm „Mit Geduld und Spucke“ gastiert Uwe Steimle am Freitag, 3. Mai, um 19.30 Uhr im Eichsfelder Kulturhaus in Heilbad Heiligenstadt. „Mit Geduld und Spucke“ wagt sich Schauspieler und Kabarettist Uwe Steimle auf die Bretter, die die Welt (be)deuten. Auch 2024 ist der Zauberer von Ost im Eichsfelder Kulturhaus in Heiligenstadt zu Gast. Fast tragikomisch wirkt sein Mühen, Brücken zu bauen. Steimle lädt noch einmal ein zur Jubiläumstour mit Bekanntem und „Unpikantem“, getreu dem sächsischen Motto: Das Letzte von heute und das Beste von gestern – Lerne schweigen, ohne zu platzen. Die Zeit ist überreif. Restkarten sind an der Theaterkasse erhältlich. Kontakt: 03606/608060, per Mail unter kulturhaus@kreis-eic.de sowie per WhatsApp unter 03606/608067. Tickets können auch über die Homepage erworben werden: www.eichsfelder-kulturhaus.de.

Hofkind auf Gut Herbigshagen werden

An insgesamt sechs Terminen können Kinder zwischen sechs und zehn Jahren in einer festen Gruppe typische Arbeiten auf dem Hof vom Gut Herbigshagen bei Duderstadt kennenlernen. Es werden die Tiere im Stall besucht, das Gut, der angrenzende Wald sowie die Streuobstwiesen erkundet. Gemeinsam erleben die Teilnehmer, wie sich die Natur im Lauf des Jahres verändert. Es geht zum Säen und Pflanzen in den Garten, später an die Obst- und Gemüseernte. Im Sommer wird Marmelade gekocht und im Herbst Saft aus selbst gepflückten Äpfeln gepresst. Jeder der sechs Termine hat einen thematischen Schwerpunkt, der in die jeweilige Jahreszeit passt. „Und natürlich wird auch gebastelt, gespielt und getobt“, sagt Christoph Neumann, Pressesprecher der Einrichtung.

Die „Hofkinder“ sind als feste Gruppe angelegt. Die Anmeldung erfolgt einmalig für alle genannten Termine. Aus organisatorischen Gründen ist keine Buchung einzelner Termine möglich. Mitzubringen sind robuste, wetterangepasste Kleidung, feste Schuhe und Gummistiefel sowie eine Trinkflasche. Die Termine finden immer donnerstags von 15 bis 17 Uhr statt. Eingeladen wird zu der Aktion am 18. April, 16. Mai, 13. Juni, 15. August, 12. September und 24. Oktober. Es wird eine Teilnahmegebühr von 90 Euro für alle sechs Termine inklusive der Materialkosten erhoben. Anmeldung und Information unter Telefon: 05527/914208 oder per E-Mail an besucherservice@sielmann-stiftung.de.

Ein Blick hinter die Kulissen einer Begegnungsstätte

Die Caritas-Begegnungsstätte in der Schlachthofstraße 8 in Heiligenstadt lädt am Sonntag, 14. April, von 14 bis 18 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Gäste haben die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen der Einrichtung zu schauen. Ebenso werden alle Räumlichkeiten, Projekte und Aktionen des Hauses an diesem Tag vorgestellt. Zudem können sich die Besucher auf Kaffee, Tee und Kuchen sowie verschiedene Angebote für jede Altersgruppe freuen. Neben der musikalischen Umrahmung wird es auch ein Quiz und vieles mehr geben. Weitere Informationen unter Telefon: 03606/50970.

Bürgerbüros in Dingelstädt geschlossen

Wegen Schulungsmaßnahmen der Mitarbeiter müssen zwei Bürgerbüros der Landgemeinde Stadt Dingelstädt jeweils an einem Tag geschlossen bleiben. Am 25. April ist das Büro in Bickenriede nicht besetzt. In Dingelstädt selbst bleibt das Bürgerbüro am 6. Mai geschlossen. Die Stadtverwaltung Dingelstädt teilt ebenso mit, dass die Bürgerbüros an den Brückentagen 10. Mai und 31. Mai nicht besetzt sind.

Infoabend zum Thema Spielend lernen

Kleine Kinder spielen, wenn man sie lässt, sieben bis neun Stunden am Tag. Spielen ist äußerst wichtig für die Gehirnentwicklung. Dabei müssen es nicht unbedingt Förderspiele sein, die Kinder klüger machen – jede Art von Spiel ist dazu geeignet. Daher lädt das Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg in Dingelstädt zu einem Elterninfoabend am Dienstag, 16. April, von 19.30 bis 21 Uhr ein. An diesem Abend soll es um die wichtigsten „Spielregeln“ gehen, wie ein Kind spielend lernt. Außerdem erhalten die Eltern Anregungen, welches Spielzeug und welche Spielideen für welches Alter sinnvoll sind. Die Teilnahme ist auch online möglich. Weitere Information und Anmeldung unter Telefon: 036075/690072 oder per E-Mail an familienzentrum@kerbscher-berg.de.

Einladung zum Oasen-Tag

Der Diözesanverband Erfurt der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands lädt am Samstag, 13. April, von 9.30 bis 14 Uhr in das Hugo-Aufderbeck-Haus in Worbis zu einem Oasen-Tag ein. Thema wird sein: „Lichtblicke über Ostern hinaus“. Ab und zu den Alltag hinter sich lassen, einmal weg von allem und sich nur Zeit für sich und Begegnung zu nehmen – das kann eine Oase sein. Neben den Gesprächen wird auch zum Mittagessen und einer Kaffeetafel eingeladen. Es wird ein Kostenbeitrag von fünf Euro eingesammelt. Weitere Informationen unter Telefon: 036076/59477.

Einblicke in den Gerichtsalltag

Im Rahmen der Reihe „Urania stellt vor“ lädt die Urania-Bildungsgesellschaft Eichsfeld am Mittwoch, 17. April, um 18.30 Uhr in ihre Räume in der Kunertstraße 7 - 11 in Leinefelde ein. An diesem Tag wird die Direktorin des Heiligenstädter

Amtsgerichts Sabine Dräger über ihre Arbeit sprechen und darüber, mit welchen – für das tägliche Leben wichtigen Vorgängen – ein Amtsgericht betraut ist. Die Teilnehmer haben auch die Möglichkeit, direkt mit ihr ins Gespräch zu kommen. Anmeldung unter Telefon: 03605/546151 oder per E-Mail an urania@urania-eichsfeld.de.

