Eichsfeld. Unbekannte verschmutzen eine Schule im Eichsfeld mit Unrat. Dabei richten sie zudem Schaden an.

Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen hielten sich laut Polizei Unbekannte widerrechtlich auf dem Gelände einer Schule in Bodenrode auf. Dort verschmutzten sie mit Essensresten und Verpackungsmüll das Schulgebäude und den Schulhof. Am Schulhaus selbst sowie am Pflaster des Schulhofes entstand Sachschaden.

Die Beamten vermuten Jugendliche als Verursacher. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei im Eichsfeld unter der Telefonnummer 03601/6510 zu melden (Aktenzeichen: 0088885/2024).

Aktuelle Nachrichten aus dem Eichsfeld

red