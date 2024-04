Eichsfeld. Ein Frühlingsmarkt, Inventur der Waldwege, Kabarett und mehr. Hier gibt es Nachrichten aus dem Eichsfeld und den Nachbarregionen kurz und knapp.

Frühlingsmarkt auf dem Gutshof

Zum Frühjahrsmarkt wird am Samstag, 13. April, ab 9 Uhr auf den Gutshof Großtöpfer geladen. Angeboten werden unter anderem Staudenpflanzen und Gehölze, Deko-Artikel verschiedenster Art sowie allerlei Trödelware. So werden beispielsweise die alten Fenster des Hauses zum Kauf angeboten, berichtet Inhaber Marco Vogt. Darüber hinaus wird auch eine Gartenplanerin vor Ort sein und Tipps geben.

Zudem warten süße und herzhafte Köstlichkeiten wie Waffeln und Kuchen oder Bratwurst, Steaks und frisch zubereiteter Kartoffelsalat auf die Gäste. Auch für musikalische Umrahmung ist gesorgt. Zudem werden den Besuchern kleine Führungen durch das Gutshaus angeboten.

Inventur aller Waldwege im Forstamt Heiligenstadt

In regelmäßigen Abständen werden alle Waldwege in Thüringen auf ihren ordnungsgemäßen Zustand geprüft. Diese Überprüfung findet dieses Jahr im Eichsfeld statt. Ab Mai dieses Jahres wird im Bereich des Forstamts Heiligenstadt mit den Arbeiten zur Wegeinventur in allen Waldeigentumsformen begonnen.

Die Wegeinventur ist laut Thüringer Waldgesetz durch Thüringen-Forst flächendeckend für alle Waldbesitzarten kostenfrei durchzuführen. Hierbei werden verschiedene Daten erhoben, die den zum Aufnahmezeitpunkt vorhandenen Wegezustand charakterisieren, heißt es aus dem Heiligenstädter Forstamt.

Zuständig für die fachliche Durchführung der Wegeinventur ist das Forstliche Forschungs- und Kompetenzzentrum (FFK) mit Sitz in Gotha. Die entsprechenden Befahrungen werden in den nächsten Wochen durch Mitarbeiter des FFK durchgeführt. Diese dürfen im Rahmen ihrer Tätigkeit Waldflächen jeden Eigentums betreten sowie Waldwege mit Kraftfahrzeugen befahren, betont Stefan Lenz vom Forstamt Heiligenstadt. Für weitere Fragen zur Wegeinventur stehen das Forstamt oder das FFK Gotha, Sachbearbeiter Wegeinformationssystem unter Telefon: 03621/225343 zur Verfügung.

red

Konzert für den Frieden

Das Vokalensemble „Harmonie“ aus Sankt Petersburg gibt am Donnerstag, 18. April, um 19 Uhr ein Konzert für den Frieden im Gemeindesaal in Marth. Auf dem Programm stehen im ersten Teil geistliche Gesänge. Im zweiten Teil werden die vier Sänger weltliche Lieder aus der russischen und ukrainischen Volksmusik erklingen lassen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

BAföG-Stelle nicht erreichbar

Am Donnerstag, 18. April, und Freitag, 19. April, sind die BAföG-Stellen des Landkreises Göttingen für den Publikumsverkehr nicht erreichbar. Grund hierfür sind dienstliche Veranstaltungen, heißt es aus dem Göttinger Landratsamt. Dies gilt für die Standorte Göttingen und Osterode am Harz. Ab Montag, 22. April, sind die Fachdienste wieder in Osterode und Göttingen zu erreichen.

Kabarett in Lengenfeld unterm Stein

Der Lengenfelder Carneval-Verein lädt am Mittwoch, 8. Mai, um 20 Uhr zu einem Kabarettabend in den Saal des Dorfgemeinschaftshauses. „Opa chattet“ lautet der Titel des Programms der Kabarettgruppe „Nörgelsäcke“ aus Gößnitz. Es spielen Thomas Puppe und Markus Tanger sowie Enrico Wirth am Klavier. Aufgrund begrenzter Plätze sind Reservierungen notwendig. Karten können per Mail an peter.kaufhold@gmx.de oder unter Telefon: 036027/71000, 71001 oder 036027/70414 erworben werden.

