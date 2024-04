Göttingen. Das Weender Krankenhaus in Göttingen ist auch Anlaufstelle für Patienten aus dem Eichsfeld. Jetzt vermeldet das Haus eine neue Personalie.

Max Reinshagen ist seit 1. April neuer Chefarzt der Abteilung Gastroenterologie und Allgemeine Innere Medizin im Evangelischen Krankenhaus Göttingen-Weende (EKW). Reinshagen arbeitete zuvor als Chefarzt der Gastroenterologie und Diabetologie im Städtischen Klinikum Braunschweig. Er tritt die Nachfolge von Michael Karaus an, der im Weender Krankenhaus weiterhin die Position als medizinischer Geschäftsführer behält, heißt es in einer Mitteilung.

Reinshagen, so wird zudem mitgeteilt, gilt als international anerkannter Experte auf dem Gebiet der Gastroenterologie, Endoskopie und Diabetologie. Er ist Vorsitzender der Norddeutschen Gesellschaft für Gastroenterologie und zweiter Vorsitzender von CED Nord (Chronisch Entzündliche Darmerkrankungen). 2006 wurde er zum außerplanmäßigen Professor der Medizinischen Fakultät der Universität Ulm ernannt und 2010 zur Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) umhabilitiert.

Der Facharzt für Innere Medizin mit den Zusatzbezeichnungen Gastroenterologie und Diabetologie hatte seit 2004 die Position des Chefarztes der Medizinischen Klinik 1 in Braunschweig inne. Max Reinshagen war bereits im Beirat der Deutschen Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten, stellvertretender Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft leitender gastroenterologischer Krankenhausärzte und Vorsitzender des Bundesverbandes Gastroenterologie Deutschland.

„Wichtig für mich ist es, in der modernen und mit neuer Technik ausgestatteten Endoskopie diese mit den ärztlichen und pflegerischen Mitarbeitern weiterzuentwickeln und auszubauen“, so Reinshagen. Im klinischen Bereich werde es in den nächsten Jahren darum gehen, die Viszeralonkologie in enger Zusammenarbeit mit der Allgemeinchirurgie auszubauen und zu etablieren.

red