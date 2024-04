Eichsfeld. In einem Dorf im Eichsfeld wird ein aufgebrochener Tresor gefunden. Die Polizei ermittelt.

In Schönau wurde am Sonntag, 7. April, wurde ein Tresor an der unteren Aue aufgefunden. Der Tresor ist laut Polizei offensichtlich gewaltsam geöffnet worden und wurde ohne Inhalt aufgefunden.

Der kleine Safe misst jeweils 17 Zentimeter in Höhe und Tiefe und ist 23 Zentimeter breit. Aufgrund der Witterungseinflüsse ist das Herstellerschild nicht mehr erkennbar. Der Tresor kann derzeit keinem Ermittlungsverfahren zugeordnet werden, teilt die Polizei mit.

Wer den Tresor erkennt, wird gebeten, sich bei der Eichsfelder Polizei unter Telefon: 03606/6510 zu melden (Aktenzeichen: 0088506).

red