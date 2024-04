Eichsfeld. Ein Fahrzeug kracht gegen ein Tor und einen Zaun in einem Eichsfelder Dorf. Die Polizei hat aber schon Vermutungen. Sie sucht nun Zeugen.

Die Eichsfelder Polizei sucht jetzt Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich bereits am Donnerstag, 11. April zugetragen hat. Gegen 14 Uhr am besagten Tag kollidierte ein Fahrzeug mit einem Tor zu einer Grundstückszufahrt in Bischofferode, Siedlung Thomas Müntzer. „Anschließend verließ das Fahrzeug die Unfallstelle, ohne dass der Fahrer sich um den eingetretenen Schaden am Zaun kümmerte“, schildert die Polizei den Hergang. Am Unfallort konnten laut Polizei aber Fahrzeugteile aufgefunden werden. „Es liegen Hinweise vor, dass es sich um ein Fahrzeug eines Zustelldienstes handeln könnte.“

Zeugen, die Hinweise zum möglichen Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Eichsfeld zu melden. Erreichbar ist sie in der Petristraße 3 in Heiligenstadt, telefonisch unter der Nummer 03606 / 6510.

