Eichsfeld. In Nordthüringen und im Eichsfeld bewerben sich mehr Unternehmer für ein politisches Mandat als noch 2019. Wahlpodium am Dienstag in Heiligenstadt.

Der Nordthüringer Unternehmerverband (NUV), mit dem das Wirtschaftsforum Eichsfeld auf das Engste verbunden ist, beobachtet aktuell die Vorbereitungen auf die Ende Mai bevorstehenden Kommunalwahlen. Die Kandidaten sind zum größten Teil schon benannt.

Aus Sicht des Verbandes sei hierbei gegenüber der zurückliegenden Kommunalwahl im Jahr 2019 schon eine erfreuliche Tendenz zu verzeichnen. „Wir registrieren nach den Nominierungen durchaus eine Zunahme von Kandidatinnen und Kandidaten, die aus der Wirtschaft kommen. Insgesamt sind wir als Vorstand des NUV noch nicht zufrieden, doch die Tendenz ist erfreulich. Um das kommunale Geschehen in einer Gemeinde, einer Stadt oder im Landkreis zu beeinflussen, sollte auch der wirtschaftliche Sachverstand gefragt sein, schließlich ist es die Wirtschaft in all ihren Facetten, die die finanziellen Voraussetzungen für das politische Handeln schafft“, so der Vorstand des NUV rund um den Vorsitzenden Nils Neu.

Podiumsdiskussion zur Landratswahl in Heiligenstadt

Zur nächsten Mitgliederversammlung am 22. April biete der Vorstand allen Kandidaten aus den Reihen der Verbandsmitglieder, die sich für ein kommunales Mandat bewerben, die Möglichkeit, sich vorzustellen. Zusätzlich werde man gemeinsam mit weiteren Wirtschaftsverbänden in Nordthüringen Kommunalwahlpodien anbieten. Im Eichsfeld ist das zum Beispiel am kommenden Dienstag, 16. April, um 17 Uhr in Heiligenstadt der Fall. Im Eichsfelder Kulturhaus stehen die Landratskandidaten für das Eichsfeld im öffentlichen Podium Rede und Antwort. Organisiert wird die Veranstaltung gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer, der Kreishandwerkerschaft, dem Wirtschaftsforum Eichsfeld und weiteren Partnern.

