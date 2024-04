Lenterode. Über einen Fund am Straßenrand zeigt sich ein Eichsfelder fassungslos. Er wünscht sich mehr Verantwortung gegenüber Mensch und Natur.

Was in den Köpfen seiner Mitmenschen vorgeht, fragte sich am Wochenende ein Eichsfelder aus Uder. Unterwegs zur Grünschnittannahme in Lenterode, machte Thomas Koch am Samstagnachmittag einen unschönen Fund. Auf dem Zufahrtsweg hatte jemand am Straßenrand fünf Altreifen abgelegt.

„Es muss Donnerstag passiert sein, denn am Freitag lagen sie schon da“, vermutet der entsetzte Uderaner. „Was geht in Menschen vor, die ihren Unrat einfach an abgeschiedenen Wegen abladen?“ Thomas Koch ist fassungslos. „Hat unsere Natur, Pflanzen und Tiere, nicht schon genug auszuhalten?“, fragt er und staunt, wie sehr die Hemmschwelle gesunken sei.

Was mit den Reifen nun weiter passiert, ist unklar. „Es sollte selbstverständlich sein, dass ein jeder für den Müll, den er verursacht, auch die Verantwortung übernimmt“, meint Thomas Koch. „Schließlich sollten wir Menschen Interesse an einer „heilen“ Welt besitzen.“

Wer Altreifen zu entsorgen hat, kann dies auf dem Betriebshof der Eichsfeldwerke in Dingelstädt tun. Die Wertstoffabgabe ist von Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es auch unter der Telefonnummer 036075/522877 oder unter www.eichsfeldwerke.de.

red