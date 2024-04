Eichsfeld. Das Eichsfeld-Klinikum lädt zum Gesundheitsdialog, das Dingelstädter Familienzentrum zum Tag für Väter und Kinder. Und das gibt es außerdem noch:

Gesundheitsdialog zum Thema Wechseljahre

„Informiert und entspannt durch die Wechseljahre“ lautet das Thema des nächsten Gesundheitsdialogs, zu dem das Eichsfeld-Klinikum einlädt. Hitzewallungen, Schlafstörungen, Energielosigkeit, Haarausfall oder Stimmungsschwankungen – rund zwei Drittel aller Frauen plagen diese typischen Beschwerden. Die Veränderung im Hormonhaushalt bedeutet für die meisten oft einen großen Umbruch.

Welche Veränderungen passieren in den Wechseljahren und wann starten sie? Woran erkennt man, dass man in den Wechseljahren ist? Was kann man gegen eventuelle Beschwerden tun? Die Wechseljahre oder auch Menopause genannt, bringt einige Veränderungen des weiblichen Körpers und zahlreiche Fragen mit sich.

Die Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe Gudrun König geht am Donnerstag, 18. April, um 17.30 Uhr im kostenfreien Vortrag auf das Thema ein. Veranstaltungsort: die Cafeteria des Hauses St. Vincenz in Heiligenstadt. Danach gibt es eine Fragerunde. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Nachmittag für Väter und ihre Kinder

Einen Nachmittag für Väter und ihre Kinder unter dem Motto „Das beste Projekt deines Lebens“ bietet das Dingelstädter Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg am Samstag, 20. April, sowie am 18. Mai und 8. Juni jeweils von 14.30 bis 18. Uhr. Gemeinsam werkeln, spielen, Spaß haben, reden und das Essen zubereiten – all das steht auf dem Programm. Der Teilnehmerbeitrag beträgt für Erwachsene sechs Euro, Kinder zahlen zwei Euro (Ermäßigung möglich). Anmelden sollten sich Interessierte bis spätestens zwei Werktage vor der Veranstaltung. Telefonisch erreichbar ist das Dingelstädter Familienzentrum unter Telefon: 036075/690072, E-Mails können an Familienzentrum@kerbscher-berg.de geschickt werden.

Kostenfreie Erstberatung bei der Caritas

Die Caritas Regionalstelle bietet im Caritashaus, Bahnhofsplatz 3, in Heiligenstadt eine kostenfreie Erstberatung der beiden Heiligenstädter Rechtsanwältinnen Ulrike Schimmelpfennig und Nicole Siebert-Kobert an. Der nächste Termin ist am Dienstag, dem 7. Mai. Interessierte, die diesen in Anspruch nehmen möchten, sollte sich unter Telefon: 03606/50970 anmelden.

Verkehrsteilnehmer-Schulung zu aktuellen Themen

Eine Verkehrsteilnehmerschulung bietet die Ortsgruppe der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie am Freitag, dem 19. April, ab 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Buhla. Referent an diesem Abend ist Bert Dübner, Vorsitzender der Verkehrswacht Eichsfeld. Behandelt werden unter anderem neue Regelungen der Staßenverkehrsordnung sowie der Umtausch des Führerscheins und was die Gäste sonst noch bewegt.

Heilige Messe im Freien feiern

Eine Heilige Messe findet am Donnerstag, 25. April, um 18 Uhr wieder beim Kreuz am Sandbruch bei Hundeshagen statt. Es ist das Fest des heiligen Evangelisten Markus. Anschließend wird der Wettersegen erteilt. Kaplan Pater Stanley Obijiaku und Pfarrer Tobias Reinhold werden den Gottesdienst gemeinsam im Freien feiern. Danach wird ein Imbiss gereicht. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

Blutspendeaktionen in Teistungen und Berlingerode

Zur Blutspende sind die Eichsfelder am Donnerstag, dem 18. April, wieder von 16.30 bis 19.30 Uhr in die Grundschule nach Teistungen eingeladen. Eine zweite Spendenaktion gibt es dann in Berlingerode am Montag, 22. April, in der Zeit von 16.30 bis 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Es gibt wieder einen leckeren Imbiss. Die Initiatoren hoffen auf viele Spender.

Familienmusical mit Kartenverlosung

„Robinson Junior – Das Familienmusical“ gastiert am Sonntag, 28. April, um 15 Uhr im Eichsfelder Kulturhaus in Heiligenstadt. Angelehnt an die Filmkomödie zu Daniel Defoe’s Weltklassiker „Robinson Crusoe“ nutzt Robbie, der Urenkel in 11. Generation, seine Ferien für eine abenteuerliche Reise auf den Spuren seines Vorfahren. Mit Hilfe eines lustigen Papageienpaares erforscht er eine zauberhafte Insel, begegnet natürlich „seiner“ Freitag, feiert mit dem Stamm der Ureinwohner, gerät in die Fänge von Seeräubern und besinnt sich letztlich auf die wirklich wichtigen Dinge des Lebens.

Ein mitreißendes Event mit exotischen Showelementen, tropischen Klängen und traumhaften Impressionen versetzt das Publikum in Urlaubsstimmung, heißt es in der Ankündigung.

Für die Veranstaltung verlost das Kulturhaus drei Mal zwei Karten. Wer an dem Gewinnspiel teilnehmen möchte, muss eine E-Mail an aktuelles.kulturhaus@kreis-eic.de schicken. Eine Teilnahme ist bis Sonntag, 21. April, um 23.59 Uhr möglich, heißt es. Eine Teilnahme auf anderem Weg sei ausgeschlossen und werde nicht berücksichtigt. Die Gewinner würden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg sei ausgeschlossen.

Karten für das Musical gibt es an der Theaterkasse Dienstag und Mittwoch von 9 bis 14 Uhr, Donnerstag von 9 bis 17 Uhr, Freitag von 9 bis 11.30 Uhr. Kontakt Theaterkasse: unter Telefon: 03606/608060, per Mail an kulturhaus@kreis-eic.de sowie per WhatsApp unter Telefon: 03606/608067. Tickets können ebenfalls über die Homepage des Kulturhauses, www.eichsfelder-kulturhaus.de, erworben werden.

