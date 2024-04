Heiligenstadt. Wer sich fühlen möchte wie ein Lokführer, der besucht am Wochenende das Bahnhofsfest in Heiligenstadt. Zwei Dieselloks stehen zum Mitfahren bereit.

Ein Fahrvergnügen der besonderen Art erwartet die Eichsfelder am nächsten Wochenende. Vom 20. bis 21. April findet im Ostbahnhof in Heiligenstadt das Bahnhofsfest statt. Dann bietet der Heiligenstädter Eisenbahnverein neben vielen Attraktionen auch wieder „Führerstandsmitfahrten“ an.

Wer erleben möchte, wie es sich anfühlt, ein Lokführer zu sein, der kann auf zwei historischen Dieselloks sowie auf einem Akkuschleppfahrzeug aus dem Jahr 1987 mitfahren. Zudem besteht die Möglichkeit, sich auf der Draisine mit eigener Muskelkraft fortzubewegen. „Wir bieten ein Stück Eisenbahngeschichte zum Sehen und Anfassen“, versprechen die Organisatoren. „Auf unserem Fest erleben die Besucher historische Eisenbahnfahrzeuge hautnah.“ Ein echtes Schmuckstück sei zum Beispiel die Dampflokomotive der Baureihe 94, die letzte ihrer Art.

Während zwei Sieben-Zoll-Bahnen auf dem Parkplatz ihre Runden drehen, steht für die Jüngsten eine Hüpfburg bereit. Im alten Bahnpostwagen kommen die Modelleisenbahner auf ihre Kosten. „Hier können unsere große TT-Modellanlage und eine kleine H0-Modellanlage besichtigt werden“, so die Organisatoren. „Sie werden vornehmlich von unserer Jungendgruppe betreut.“ Eine Modellbörse rundet das Angebot ab.

Für das leibliche Wohl ist mit Eichsfelder Bratwurst vom Grill und Kaltgetränken am Bierwagen gesorgt. Kaffee und Kuchen gibt es im nostalgischen Buffetwagen aus dem Jahre 1967.

Das Bahnhofsfest findet am Samstag von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass der Bahnübergang regelmäßig gesperrt wird, damit die Schienenfahrzeuge die Straße kreuzen können. Weitere Informationen gibt es auf den Social-Media-Seiten des Eisenbahnvereins.

red