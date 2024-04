Eichsfeld. Im Eichsfeld und in den Nachbarkreisen ist zum Aktionstag an vielen Stellen Vorsicht geboten. Die Aktion gehört zur sogenannten Speedweek.

Überhöhte Geschwindigkeit ist weiter eine der Hauptursachen für schwere Unfälle, darum wird es Freitag wieder den Blitzermarathon geben. Im Eichsfeld wird an diesen Stellen geblitzt: Petristraße in Heiligenstadt, Kirchgasse in Uder, Bahnhofstraße Dingelstädt, An der Chaussee in Bernterode bei Worbis, Königsthal in Hundeshagen, Bergstaße in Teistungen. In Leinefelde kontrollieren die Beamten in der Planckstraße, Goethestraße und Berliner Straße. Außerdem ist die Autobahn A 38 im Visier. Autofahrer sollten am Höllbergtunnel den Fuß vom Gas nehmen, wie es sowieso vorgeschrieben ist.

Auch in Nordhessen wird geblitzt. In der Stadt Kassel wird in der Wolfhager Straße, Gelnhäuser Straße, Leipziger Straße, Sandershäuser Straße, Rasenallee, Freiherr-vom-Stein-Straße (Höhe Schule), am Wolfsgraben und in der Spiekershäuser Straße kontrolliert. Überwacht werden im Landkreis Kassel in Baunatal die Friedrich-Ebert-Allee, in Hofgeismar Am Anger, die Hofgeismarer Straße in Grebenstein. Weitere Stellen sind die B 450 bei Istha / Balhorn, in Vellmar die L 3234 Höhe Mittelring, in Habichtswald/Ehlen der Oderweg, in Kaufungen die B 7, Setzebachbrücke und in Schauenburg die L 3215.

Im Werra-Meißner-Kreis wird sich die Polizei in Hessisch Lichtenau die Herderstraße Höhe Kindergarten und den Mühlweg vornehmen, in Unterrieden bei Witzenhausen ist es die B 27. Auf der B 27 sind weitere Stellen der Parkplatz Hoheneiche bei Wehretal und Höhe Sontra-Berneburg. Nicht zuletzt stehen die Bahnhofstraße in Herleshausen und in Ringgau-Netra die B 7 (Rimbachstraße) in der Liste. Die Polizei verweist, dass es auch unangekündigte Messstellen geben wird.

Der Landkreis Göttingen beteiligt sich nicht. Dort hat es Mittwoch eine größere Verkehrssicherheitsaktion gegeben.