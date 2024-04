Eichsfeld. Im Werra-Meißner-Kreis startete ein Eichsfelder ein Überholmanöver. Das Fahrzeug vor ihm scherte auch aus.

Ein 20-Jähriger aus Polen fuhr am Montag gegen 16.51 Uhr mit einem Kleinlaster und ein 48-jähriger Mann aus Dingelstädt mit einem Auto die B27 von Witzenhausen kommend in Richtung Göttingen. In der Gemarkung von Hebenshausen beabsichtigte der 48-jährige Eichsfelder den Kleinlastwagen zu überholen. Dieser scherte in diesem Moment selbst aus. Dadurch kam es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, an denen Sachschaden entstand.

