Leinefelde. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat vor einigen Tagen eine Unfallflucht in Leinefelde begangen. Nun ist die Polizei auf Hilfe aus der Bevölkerung angewiesen.

Die Polizei im Eichsfeld wendet sich jetzt an die Öffentlichkeit und sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am Montag vergangener Woche, am 15. April, in Leinefelde ereignet hat. „Bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer zwischen 7 Uhr und 8 Uhr die Berliner Straße in Richtung Stadtmitte, als er auf Höhe eines Autohauses mit einem Verkehrszeichen kollidierte, welches sich auf der Verkehrsinsel zwischen zwei Fahrbahnen befand“, schildern die Beamten den vermutlichen Hergang. Der Pfosten des Schildes sei durch die Kollision vollständig abgeknickt worden. Der Fahrer verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. „Es ist anzunehmen, dass das Fahrzeug des Unfallverursachers Beschädigungen im Frontbereich aufweist“, heißt es von der Polizei.

Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann oder den Verkehrsunfall beobachtet hat, wird nun gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 oder direkt in der Polizeiinspektion Eichsfeld, Petristraße 3, in Heiligenstadt oder in der Polizeistation Leinefelde, Straße des Friedens 2, zu melden. Das Aktenzeichen zu dem Vorfall lautet: 0096093.