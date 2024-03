Erfurt. Warum sind die Erfurter als Puffbohnen bekannt? Anne Smuda empfiehlt einen abwechslungsreichen Stadtführer für die kleinsten Erfurter.

Anne Smuda*

Wo kann man in Erfurt die besten Klöße essen? Warum bezeichnen sich die Erfurter auch als „Puffbohnen“? Wieso wird Erfurt auch das Thüringische Rom genannt? Diese und noch viele weitere spannende Fragen werden für die kleinsten Erfurter bei spannenden Entdeckungstouren beantwortet. Es wird von Krämern, Händlern und nassen Füßen erzählt, von Romeo, Julia und der Sendung mit der Maus. Eingeladen werdet ihr in alte Klöster, noch ältere Synagogen und in eine Kirche ohne Dach.

Es gibt keine langweiligen Wochenenden mehr

Mit „Erfurt! Der Kinderstadtführer“ von Bettina Baltschev gibt es keine langweiligen Wochenenden mehr. Spaß und Abenteuer stehen auf dem Programm. Kleine und große Entdecker können Erfurt und seine wunderschöne Umgebung in elf Tagesausflügen erkunden und sehen, was die Landeshauptstadt im Herzen Thüringens zu bieten hat.

Hier kommen Groß und Klein auf ihre Kosten! Auch die geschichtlichen Details, beispielsweise wie Erfurt zu seinem heutigen Namen gelangte sind kindgerecht und lehrreich dargestellt. Die wunderbaren und witzigen Illustrationen von Tim Klinger runden dieses Buch ab. Da bleiben keine Wünsche offen!

*Anne Smuda ist Bibliothekarin der Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt.

Erfurt liest! Ein Mal in der Woche haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt- und Regionalbibliothek am Domplatz einen besonderen Tipp parat. Vom Buch bis zum Brettspiel stellen sie die Neuzugänge in ihren reichen Medienbeständen vor und geben einen ganz persönlichen Eindruck über Gelesenes, Gesehenes und Gespieltes.

