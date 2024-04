Erfurt. Auch in Erfurt sind Brettspiele voll im Trend. Bibliothekarin Marion Fröhlich hat ein besonderes Spiel parat und weiß, wie man damit viel Spaß hat.

Welche Gegenstände können zur Flucht beitragen? Welcher Fluchtplan erscheint am vielversprechendsten? Schnellstens gilt es für die Spieler, die jeweils eine Tierart repräsentieren, einen Weg zu finden, sich zu verständigen, und den Zoo gemeinsam zu verlassen!

In einer Woche muss alles geschafft sein

Doch es gibt einen Haken: Die Tiere sprechen alle ihre eigene Sprache und daher hinkt die Kommunikation. Die Handkarten stellen dabei Fluchtinstrumente dar, also Gegenstände, die in einem Zoo „zurückbleiben“. Gespielt wird über sieben Runden, denn am Tag 8 soll ein Umzug der Tiere in einen anderen Zoo stattfinden. Um das zu verhindern, versuchen nun die Spieler mittels ihrer Fluchtgegenstände den anderen Spielern mitzuteilen, wie viele Gegenstände einer Farbe sie auf der Hand haben. Wesentlich dafür ist, wo der Vorgänger seinen Marker platziert hat. Damit teilen die Spieler mit, von welcher Kartenart sich eventuell mehr als nur eine oder zwei Karten auf der Hand befinden. Vorausgesetzt, man hat dieselbe Farbe, kann man mitziehen. So bekommt man Rückschlüsse auf Farben, die im Spiel sein könnten, denn gespielt wird mit nur rund 50% der Karten. Anschließend heißt es beobachten. Wer zieht weiter mit, wer nicht, alles hilfreiche Informationen. Dazu gibt es Tierfähigkeiten, diese bringen ein wenig Veränderung in jede Partie. Schließlich gibt es unterschiedliche Schwierigkeitsgrade in KuZOOka, damit die Wiederspielzeit hoch bleibt. Hier sind es die Anzahl der Sterne, die man für einen Levelaufstieg benötigt. Gewonnen haben die Spieler, wenn die Karten im letzten Abschnitt, der sogenannten Ausbruchszone das Gebot erfüllen. Schaffen die Spieler das an allen sieben Tagen nicht, ist das Spiel verloren. Probieren Sie Ihr Glück.

*Marion Fröhlich ist Dipl.-Bibliothekarin in der Stadt- und Regionalbibliothek

Erfurt liest! Ein Mal in der Woche haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt- und Regionalbibliothek am Domplatz einen besonderen Tipp parat. Vom Buch bis zum Brettspiel stellen sie die Neuzugänge in ihren reichen Medienbeständen vor und geben einen ganz persönlichen Eindruck über Gelesenes, Gesehenes und Gespieltes.

