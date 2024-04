Die Wahlen in diesem Jahr sind in Waltershausen von Brandanschlag auf ein Haus des Waltershäuser SPD-Lokalpolitikers überschattet. Am Samstag, 24. Februar, sich etwa 200 Menschen auf dem Marktplatz versammelt, um zu zeigen: Waltershausen ist bunt. Die Initiative “Buntes Waltershausen” lädt vor den Kummunalwahlen, am 25. Mai zu einem zum großen Familienfest auf dem Marktplatz ein. © Wieland Fischer / Funke Medien Thüringen | Wieland Fischer