Kyffhäuserkreis. Jedes Frühjahr beteiligt sich Thüringen am Blitzermarathon. Das sind einige der von der Polizei bekanntgegebenen Blitzerstellen im Kyffhäuserkreis und der Region.

Die Zahl der Verkehrsunfallopfer soll reduziert werden. Deshalb findet jedes Jahr die Aktionswoche für mehr Verkehrssicherheit statt. Dabei sollen vor allem auf unfallträchtigen Streckenabschnitten und in Gebieten mit besonderer Gefährdungslage (zum Beispiel an Kindergärten und Schulen) Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt werden. Thüringen gehört auch in diesem Jahr zu den Bundesländern, die sich am Blitzermarathon beteiligen werden. Dieser ist am Freitag, 19. April. Der Blitzermarathon beginnt in den frühen Morgenstunden und dauert bis in die Nacht hinein. Drei Kontrollstellen will die Polizei im Kyffhäuserkreis einrichten. Die Kontrollstellen werden allerdings nicht ganztägig besetzt sein.

Hier wird im Kyffhäuserkreis kontrolliert:

Thalebra

Sondershausen, Schachtstraße, Berufliches Gymnasium

Greußen, Lindenstraße

Geblitzt wird auch in den Nachbarlandkreisen:

Weißensee, Günstedter Straße, Höhe Gondelteich

Elxleben, B4, Fahrtrichtung Nordhausen

Mühlhausen, Johnnisstraße

Mühlhausen, B 249, ÖHK

Mühlhausen, B 249, Sondershäuser Landstraße

Nordhausen, Salza Hauptstraße

Ilfeld, B 4, Georgsplatz

Elende, Kassler Landstraße

