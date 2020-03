Mühlhausen. Die Polizei sucht mit einem Fahndungsfoto (im Text) nach einem Betrügerpärchen, das in Mühlhausen mit einer EC-Karte einen vierstelligen Geldbetrag abgehoben hat.

Vierstelligen Geldbetrag abgehoben: Wer kennt diese Betrüger?

Die Polizei sucht nach einem Betrügerpärchen, das am 12. Dezember vergangenen Jahres in Mühlhausen mit einer EC-Karte widerrechtlich Bargeld abgehoben hat.

Die Überwachungskamera filmte die beiden Betrüger nach der Tat. Foto: Polizei

Dabei erbeutete das Duo in einer Bankfiliale der Volksbank in der Wendewehrstraße einen vierstelligen Bargeldbetrag. Eine Überwachungskamera filmte die Tat. Wer kennt die Frau oder den Mann auf dem Foto oder kann Angaben zu deren Aufenthaltsorten machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

