Südharz. Ein besonderes Angebot im Kreis Nordhausen: Hier sind Verliebte willkommen, ebenso beste Freunde, aber auch von Liebeskummer Geplagte.

In Elende wird der Valentinstag, der Tag der Verliebten, auch 2024 zu einer ganzen „Woche der Herzensmenschen“, kündigt Regina Englert, Sprecherin des Südharzer Kirchenkreises, an. Vom 14. bis 18. Februar warten in der Rosenkirche allerlei Überraschungen auf Lieblingsmenschen. „Ob Verliebte, Familien, allerbeste Freunde, liebevoll Erinnernde und die, deren Herz schmerzt, alle sind herzlich willkommen“, lädt Regina Englert ein. Schoki für die Seele, Blumen zur Freude, Glitzer für die Liebe und Kleinigkeiten zum Mitnehmen. Die Rosenkirche sei „ein Ort, um sich zu küssen und sich seine Liebe noch einmal zuzusprechen“. Die Kirche ist ständig geöffnet. „Die Kirchentür klemmt gerade wegen des feuchten Wetters“, erklärt Englert und bittet, sie ruhig kraftvoll zu öffnen.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Nordhausen

red