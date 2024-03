Nordhausen. Ausflugstipp in Nordhausen: Ab Ostermontag öffnet das Kutscherhaus in Hohenrode. Das Frühlingserwachen lockt nicht nur Spaziergänger. Der Förderverein hat dieses Jahr viel vor.

Im Park Hohenrode startet die neue Saison. Am Ostermontag, 1. April, können Spaziergänger und Gäste im Kutscherhaus wieder schlemmen. Passend zum Feiertag hat der Osterhase den einen oder anderen Schatz zwischen dem Grün versteckt. Groß und Klein können sich ab 14 Uhr beim klassischen Osterspaziergang auf die Suche begeben. Das Parkcafé öffnet bis 17 Uhr für alle, die sich nach der Wanderung bei Kaffee und Kuchen stärken wollen, aber auch wer den Ostermontag lieber sitzend genießen will, ist willkommen.

Im Park hat sich der Förderverein für 2024 viel vorgenommen: „Parknick“ und Parkfest, eine besondere Versteigerung, eine rüstige Theaterpremiere, ein besonderes Benefizkonzert, ein Abend ganz in Weiß und noch eine Reihe größerer und kleiner Kulturveranstaltungen.

Was dem Förderverein das Grün im Park ist, ist der Bürgerstiftung die Villa. Das altehrwürdige Haus strahlt in Richtung Stadt nun schon seit einiger Zeit in frischem Weiß, wer es aber umrundet, sieht, bis wohin die Geldmittel gereicht haben. An der Westfassade soll es in diesem Jahr weitergehen, verspricht der Vorsitzende der Bürgerstiftung, Tom Landsiedel. Für den Innenausbau, zumindest für die erste Etage, hofft man auf Fördermittel.

red