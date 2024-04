Nordhausen. Einen Wettstreit der besonderen Art können Interessierte demnächst öffentlich in Sankt Blasii erleben. Zwei Bewerber bemühen sich um eine Stelle. Wer will, kann zuschauen.

Nachdem der langjährige Kirchenmusiker von St. Blasii, Michael Goos, nach Bamberg gewechselt ist, wurde die Stelle neu ausgeschrieben. Es gebe zwei vielversprechende Bewerber, berichtet Pfarrer Wolf-Johannes von Biela. Beide haben eine Einladung für ein Vorstellungswochenende in Nordhausen erhalten. Sie dürfen sich der Gemeinde und ihren musikalischen Gruppen vorstellen. „Wer möchte, kann bei diesem spannenden Verfahren zumindest teilweise dabei sein und sich ein eigenes Bild machen“, erklärt der Pfarrer. Am Sonnabend, 27. April lädt die Blasii-Gemeinde zu zwei musikalischen Andachten ein. Um 9.30 und 10.30 Uhr sind die Kandidaten in St. Blasii öffentlich zu erleben. Nach dem Wochenende fällt dann die Entscheidung, wer die Stelle erhält.

