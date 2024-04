Nordhausen. Absolventen der Erich-Weinert-Schule treffen sich in Nordhausen nach einem halben Jahrhundert wieder. Für viele eine spannende Frage: Sind auch Lehrer gekommen?

50 Jahre nach ihrer Schulentlassung haben sich Frauen und Männer wiedergesehen. Gemeinsam hatten sie ihre Schulzeit an der POS Erich Weinert in Sundhausen verbracht. Eine Schule, die es heute in dem Dorf nicht mehr gibt. Zur Freude aller Ehemaligen fand ihr Klassentreffen in Nordhausen statt. In großer Zahl erschienen die einstigen Klassenkameraden. Auch zwei Lehrer scheuten den Weg nicht, mit ihren früheren Schülern den Abend zu verbringen. Es gab viel zu erzählen und alte Fotos zu besichtigen. „Ein unvergesslicher Abend ging erst nach Mitternacht zu Ende“, berichtet Gerstin Schmidt. „Lange wollen wir nicht warten bis zum nächsten Wiedersehen“, verspricht sie.

red