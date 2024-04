Nordhausen. Grundschulen aus dem Kreis Nordhausen haben allen Grund, stolz auf ihre Kinder zu sein. Sie haben beim Wettbewerb in Sondershausen erstklassige Leistungen gezeigt.

Beim Nordthüringer Erste-Hilfe-Wettbewerb des Jugend-Rot-Kreuzes in Sondershausen haben sich die Kinder der Grundschule Niedersachswerfen (im Bild) gleich zwei Preise erkämpfen können. Sie siegten in der Bambini-Konkurrenz und beim Wettziehen eines Feuerwehrautos. Gruppenleiterin Sandra Stade (Bildmitte) freute sich sehr über den Erfolg ihrer Nachwuchssanitäter. Ebenso stolz auf die Leistung ihrer Kinder kann die Grundschule Nohra sein. Ihre Bambinis und die „große Gruppe“ errangen vordere Platzierungen. Insgesamt beteiligten sich 16 Mannschaften aus den Landkreisen Nordhausen und Kyffhäuser am Wettbewerb.

Auch die Nachwuchs-Sanitäter aus Nohra haben in Sondershausen gute Leistungen gezeigt. © Funke-Medien | Henning Most

Einen langen Tag waren mehr als 100 Kinder und Jugendliche, Betreuer, Schiedsrichter und Mimen aktiv, um ihr Wissen zu testen in Theorie und Praxis. Die Mannschaften mit je sechs Kindern und Jugendlichen stellten sich an den sechs Stationen den Übungen und Fragen rund um die Erste Hilfe: Wie versorge ich Verletzte? Wie funktioniert eine Herzdruckmassage? Wie lege ich richtig einen Verband an?

Jetzt fiebern die Sieger in den jeweiligen Altersklassen dem Landeswettbewerb des Jugend-Rot-Kreuzes am 25. Mai in Sonneberg entgegen.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Nordhausen

red