Nordhausen. Nach einem Betrugsfall in Nordhausen sucht die Polizei eine Frau, die an der Geldübergabe beteiligt war. Dafür hat sie nun ein Phantombild der mutmaßlichen Betrügerin veröffentlicht.

Mit einem Phantombild sucht die Polizei in Nordhausen nach einer Frau, die im Verdacht steht eine andere Frau um einen fünfstelligen Geldbetrag gebracht zu haben. Laut Meldung der Polizei täuschten die Täter ihrem Opfer am Telefon vor, dass ihre Schwiegertochter in einen Verkehrsunfall verwickelt sei. Im Gespräch gaben sich die Täter als Polizisten und Staatsanwaltschaft aus und brachten die Frau dazu, am 12. März zwischen 14.30 Uhr und 14.45 Uhr in der Nähe des Amtsgerichtes eine vermeintliche Kaution zu zahlen. Die Polizei hofft nun auf Zeugen.

Die Frau kann folgendermaßen beschrieben werden:

auffallende, runde Brille

Haare etwas länger als schulterlang und blond gefärbt

etwa 1,60 Meter groß#

etwa 50 Jahre alt

Bekleidung: Rock etwa knielang, dunkle Jacke

sprach gebrochenes Deutsch

ausländischer Phänotyp

gepflegt und geschminkt, möglicherweise roter Lippenstift.

Hier haben die Beamten ein Phantombild der Frau veröffentlicht. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red