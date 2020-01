Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Diesel- und Benzindiebe machen in Sondershausen Beute

Diesel-und Benzindiebe haben am zurückliegenden Wochenende Beute in Sondershausen gemacht. Bei einem Am Kaliwerk in Sondershausen geparkten Lkw öffneten sie beide Tanks gewaltsam und zapften Diesel ab.

Am Petersenschacht wurden die Tanks von zwei abgestellten Pkw aufgebohrt. Hier klauten der oder die Diebe über 70 Liter Superbenzin. Wie die Polizei berichtete, war in beiden Fällen die Feuerwehr vor Ort, um Verschmutzungen zu beseitigen.

