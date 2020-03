Gemischte Reaktionen nach Wahl Ramelows

Die Reaktionen auf die Wahl des Linken-Politikers Bodo Ramelow zum neuen Thüringer Ministerpräsidenten sind gemischt ausgefallen.

Froh und erleichter reagierte die SPD-Landtagsabgeordnete Dorothea Marx aus Sondershausen auf den Ausgang der Abstimmung im Parlament. Die Regierungskrise habe ein gutes Ende gefunden und mit der Stabilisierungsvereinbarung zwischen Rot-Rot-Grün und der CDU könne das Land wieder stabil regiert werden, sagte sie dieser Zeitung. „Bis zu den vereinbarten Neuwahlen im Frühjahr 2021“, fügte sie an. Zufrieden zeigte sich die Politikerin auch darüber, dass es „der AfD nicht noch einmal gelingen wird, mit Tricksereien die Demokratie und die demokratischen Mehrheit des Parlaments verächtlich zu machen“.

Sehr, sehr zufrieden und erleichtert zeigt sich die Bundestagsabgeordnete Kersten Steinke (Die Linke) aus Bad Frankenhausen. „Es war ein schwerer Weg und fraglich, welche Taktiken es von der AfD gibt. Nun kann es endlich zur Regierungsarbeit kommen. Der Ministerpräsident hat CDU und FDP die Hand gereicht“, sagte sie. Dass die FDP sich nicht an der Wahl am Mittwoch beteiligte, bezeichnete sie als „unparlamentarisch“.

„Dass es mit dem Wahlergebnis so kommt, war abzusehen“, sagt der Landtagsabgeordnete Jens Cotta (AfD) aus Artern. Letztlich habe die CDU ihr Wahlversprechen nicht gehalten, betonte er. „Durch ihre Enthaltungen statt den Nein-Stimmen hat sie indirekt Ramelow ins Amt gehoben.“ Empört zeigt sich Cotta über das Verhalten Ramelows, welcher den Handschlag vom AfD-Fraktionsvorsitzenden Höcke nicht annahm. „Das ist undemokratisch.“

Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) ist vor allem erleichtert, dass mit der Wahl Ramelows wieder gute Aussichten bestehen, die gute Zusammenarbeit zwischen Land und Kyffhäuserkreis mit einem verlässlichen Regierungschef im Freistaat fortzusetzen. Nun stehe der neue Ministerpräsident allerdings vor der Aufgabe, schnell eine arbeitsfähige Regierung zu bilden. „Es wäre ja erst einmal nur für ein Jahr bis zu Neuwahlen – ich hoffe ja, es geht so lange gut. In dieser Zeitspanne können und müssen aber wichtige Weichen für die zukünftige Arbeit gestellt werden.“ In den Wochen der Regierungskrise sei deutlich geworden, wie viel auf der Strecke bleibt, wenn es keinen entscheidungsfähigen Ansprechpartner auf Landesebene gebe.

Ramelow brauchte auch bei seinem zweiten Anlauf drei Wahlgänge auf dem Weg zum Regierungschef. Mit 42 Stimmen erhielt er die Zustimmung aller Abgeordneter von Rot-Rot-Grün. Die 23 Neinstimmen sind eine Stimme mehr, als die AfD Abgeordnete hat. Alle 21 CDU-Abgeordneten hatten sich offenbar in den beiden ersten Wahlgängen enthalten. Die FDP hat sich der Abstimmung verweigert.

Trotz mehrfacher Versuche war der CDU-Landtagsabgeordnete Stefan Schard aus Sondershausen nach der Wahl für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.