Weil die Deutsche Bahn in Eisenach baut, muss die Verkehrsführung in einer Straße geändert werden. Bauarbeiten sollen bis zum Herbst andauern. Ab März sind auch Bahnreisende betroffen.

In der Eisenacher Werneburgstraße wird im Zeitraum 19. Februar bis 30. September gebaut. Laut Angaben der Deutschen Bahn finden in der Straße Bauarbeiten zur Erneuerung der Stützwand am Bahndamm zwischen der Werneburgstraße und Parkplatz Karl-Marx-Straße 34 statt. Die vorhandene Stützwand ist sanierungsbedürftig und muss zeitnah erneuert werden. Es wird eine neue Bohrpfahlwand aus zirka 200 Bohrpfählen errichtet. Anschließend wird der Erdkörper stabilisiert. Zum Einsatz kommen dabei unter anderem verschiedene Bagger und ein Großbohrgerät.

Aufgrund der Bauarbeiten wird die Werneburgstraße halbseitig gesperrt. Der Gehweg auf der Seite des Bahndamms ist voll gesperrt. Von der Hospitalstraße aus kommend wird die Werneburgstraße als Einbahnstraße befahrbar sein, aus Richtung Karl-Marx-Straße ist die Werneburgstraße nur als Sackgasse bis zur Baustelle befahrbar.

Bislang wurden sämtliche Gehölze und Bäume am Bahndamm gefällt. Am Donnerstagnachmittag bereiteten Arbeiter der Firma Bauservice aus Moorgrund die Öffnung der Werneburgstraße vor. Dazu mussten Bordsteine sowie eine Absperrung entfernt werden. Thomas Reißig und Frank Coppi pflasterten einen Streifen per Hand und glichen so die Höhen der beiden Straßen an.

Es soll auch Einschränkungen für Reisende geben: Im Zeitraum vom 25. März bis 12. Oktober wird die Strecke von Eisenach nach Förtha für den Zugverkehr gesperrt und ein Ersatzverkehr eingerichtet.