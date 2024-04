Termine, Veranstaltungen, Personalien und andere Meldungen. Was Sie aus Eisenach und Umgebung heute wissen sollten.

Vollsperrung in der Karolinenstraße

Die Karolinenstraße ist bis voraussichtlich Freitag, 26. April, auf Höhe der Hausnummern 29f und 29g voll gesperrt. Grund ist laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung die Herstellung eines Hausanschlusses im Rahmen des Breitbandausbaus. Ebenso gesperrt ist die Straße am Wolfgang auf Höhe der Hausnummer 63. Hier wird ein Stromanschluss hergestellt. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis zu 26. April. red

CDU-Abgeordneter Raymond Walk lädt nach Stregda ein

Unter dem Motto „Respekt und Wertschätzung für unsere Einsatzkräfte“ lädt der örtliche CDU-Landtagsabgeordnete Raymond Walk nach Stregda ein. Die öffentliche Veranstaltung beginnt am Dienstag, 23. April um 18 Uhr im Hotel „Zum Löwen“, Mühlhäuser Chaussee 34. Feuerwehrleute, Rettungsdienstmitarbeiter, Gerichtsvollzieher und Mitarbeiter der Ordnungsdienste würden zunehmend Opfer von Straftaten, heißt es in der Ankündigung. Auch Lehrer, Lokführer und Zugbegleiter sowie Mitarbeiter von Job-Centern erleiden immer häufiger Übergriffe, wie eine Studie des Beamtenbundes ergab. Dem müsse man entgegenwirken, so Walk. Der Abgeordnete und der Polizeibeamte Maik Winkel wollen an diesem Abend mit Einsatzkräften, aber auch anderen betroffenen Berufsgruppen ins Gespräch kommen und über mögliche Lösungen diskutieren. red

Buchlesung und Signierstunde mit Schlagerstar Anita Hofmann

Die Schlagersängerin Anita Hofmann stand schon als Kind erfolgreich auf der Bühne. Über die Licht- und Schattenseiten ihres Daseins schreibt die Künstlerin in ihrem Buch „Sei einfach nur schön“, das sie bei einer Lesung in der Gaststätte am Prinzenteich vorstellt und auf Wunsch signiert. Die Veranstaltung beginnt am Mittwoch, 24. April um 19.30 Uhr

In ihrer Autobiografie beschreibt Hofmann ausführlich, wie toxische Beziehungen sie an den Rand großer Verzweiflung brachten und wie sie diesen Teufelskreis letztlich durchbrechen konnte. Sie nennt ihre Krankheiten, die sie ertragen und überwinden konnte. Ausführlich beschreibt sei auch das Aus des Hofmann-Gesangs-Duos. Es ist nie zu spät, seinen eigenen Weg zu gehen - auch davon handelt diese Autobiografie mit Ratgeber-Potential. red

ADFC lädt zum nächsten Radler-Stammtisch

Der ADFC-Kreisverband Wartburgkreis lädt zum nächsten öffentlichen Radlerstammtisch. Er beginnt am Mittwoch, 24. April um 19 Uhr im Irish Pub, Goethestraße 25. Laut Ankündigung wird dort die endgültige Version des Radtourenprogramms vorgestellt. Ebenfalls verfügbar sei die neue Ausgabe des Thüringer Radreports. Eingeladen sind alle, die sich für das Radfahren in Eisenach und im Wartburgkreis interessieren. red

Wegen Schäden am Dach: Derzeit keine Führungen am Storchenturm

Wegen eines Schadens am Dach des Storchenturmes kann das Gebäude derzeit nicht genutzt werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sind deshalb Führungen in dem ehemaligen Wachturm der Stadtmauer zur Zeit nicht möglich. Die Dauer der notwendigen Arbeiten könne noch nicht benannt werden. Der Turm ist vor allem für Touristen interessant: Im 16. Jahrhundert war hier der Wiedertäufer Fritz Erbe eingekerkert. red

Schulprojekte und Konjunktur: Wirtschaftsbeirat tagt öffentlich

Zur nächsten Sitzung des Wirtschaftsbeirats der Stadt Eisenach lädt die Stadtverwaltung. Sie beginnt am Mittwoch, 24. April, um 17 Uhr im Raum 122 der Stadtverwaltung (Markt 2). Auf der Tagesordnung stehen unter anderem das Handwerkskammer-Projekt Fachkräfte des Gymnasiums Ruhla, Informationen zum Projekt „Tag in der Praxis“ sowie aktuelle Konjunkturdaten der IHK. Die Sitzung ist öffentlich. Bürgerinnen und Bürger sind dazu eingeladen. red

Verkehrswacht lädt zum Verkehrssicherheitstag für Eltern und Kinder

Das Projekt der Deutschen Verkehrswacht „Kinder im Straßenverkehr“ wird am Mittwoch, 24. April von 15 bis 18 Uhr im DRK-Kindergarten Regenbogenhaus mit Kinder und Eltern stattfinden. Es ist öffentlich. Dabei gibt es verschiedene Parcours, eine Bastel- und Malstraße, einen Kindergurtschlitten und mehr. Interessierte Eltern haben die Möglichkeit zum Gespräch mit Moderatoren der Verkehrswacht und bekommen Tipps für eine altersgerechte Verkehrserziehung. red

Bibel-Slam mit Musik im Eisenacher Stadtschloss

Ein Bibel-Slam mit Musik – beides als Uraufführung – stehen im Zentrum der nächsten Veranstaltung der Reihe „Poesie im Schloss“ des städtischen Kulturamts. Sie beginnt am Donnerstag, 25. April um 19.30 Uhr im Salon des Stadtschlosses am Markt. Zu Gast sind Eberhard Grüneberg und Johannes Schlecht. Grüneberg, Chef der Diakonie Mitteldeutschland im Ruhestand, evangelischer Pfarrer und Autor, werde dabei die biblischen Gleichnisse in seiner eigenen Fassung pointiert gereimt rezitieren. Der Komponist Johannes Schlacht intoniere dazu seine zwölf Klavierstücke stimmungsvoll. Er schreibt Orchesterwerke, Filmmusik, Kammermusik, Musicals und führt Regie bei Theaterproduktionen. Regelmäßig musiziert er als Bandleader, Arrangeur und Pianist mit mehreren Jazzbands. red

„Die verschwundene Arbeit“: Vernissage beim Kunstverein

Zu nächsten Vernissage lädt der Eisenacher Kunstverein am Donnerstag, 25. April um 19 Uhr in die Galerie K12 am Frauenberg 30. Gezeigt wird dort die Ausstellung „Die verschwundene Arbeit“ von Jo Herrmann. Der Thüringer Fotograf ist seit 2014 an fast vergessenen Orten unterwegs. Sein Projekt „Rotten Thüringen“ dokumentiert das Vergangene. Mit eindringlichen Bildern gebe er den Anstoß, über das Gestern zu sprechen und es in die Gegenwart zu holen, so die Ankündigung.

Der Fotograf dokumentiert mit seinen Bildern ein Stück der Geschichte der Region: Industrie- und Wohngebäude, Kultureinrichtungen und Fahrzeuge. DDR-Geschichte wird lebendig: das Verfallene, Vergessene, das ansehnlich Unansehnliche. Über 30 Jahre nach der „Wende“ zeigt „Rotten Thüringen“, was von einstigen Betrieben heute übrig ist - nach Treuhand-Abwicklung, Zwangsübernahme und Insolvenz.

Zur Eröffnung der Ausstellung sprechen Alexandra Husemeyer vom Kulturbüro „Der rote Faden“ und Jessica Lindner-Elsner, Leiterin des Archivs der Stiftung automobile welt eisenach. Es spielt die Band „Sevensystem“. Geöffnet ist die Ausstellung donnerstags und samstags von 13 bis 19 Uhr und sonntags von 12 bis 17 Uhr. Sie dauert bis 26. Mai. Der Eintritt ist frei. red

Lesung in Tiefenort: Sandra Blume erzählt von der Werra

Die Autorin und Fotografin Sandra Blume ist am Donnerstag, 25. April um 16 Uhr in Tiefenort mit ihrem Text-Bildband „An der Biegung des Flusses – Ein Buch über die Werra“ zu Gast im evangelischen Gemeindehaus (Zur Kirche 11). Über 120 Flusskilometer führt die Reise der Autorin entlang der Mittleren Werra und nimmt die Leser mit auf eine Wanderung, immer dicht entlang des Flusslaufes, abseits der Wege und nicht selten durch eine beinahe unentdeckte, verborgene Wildnis.

In Tiefenort liest sie jene Texte aus ihrem Werra-Buch, die längs der Flusstrecke zwischen Immelborn und Merkers entstanden. Die Leser sind eingeladen, sich mit ihr auf eine Bootsfahrt von Immelborn nach Tiefenort, eine Wanderung durch die Salzwiesen und einen Besuch des Krayenberges zu begeben. Die Lesung wird von Pfarrer Thomas Volkmann am Klavier musikalisch begleitet. Es gibt Kaffee und Kuchen. Der Eintritt ist frei. red

Neue Kunstwerke im Foyer der Predigerkirche

Malerei und Skulptur von Silvio Roth ist in der nächsten Ausstellung der Reihe „Kunst im Foyer. Sichtweisen“ in der Eisenacher Predigerkirche zu sehen. Sie beginnt am Donnerstag, 25. April und dauert bis 30. Juni. „Elisabeth. Wege und Ansichten“, ist Roths Exposition überschrieben. Zu sehen sind zwei Ölbilder von der Creuzburger Werrabrücke mit Liborius-Kapelle sowie vom Naumburger Dom. Auch eine Elisabeth-Skulptur aus Sandstein ist Teil der Ausstellung.

Der Treffurter Künstler Silvio Roth gestaltet eine kleine Ausstellung in der Predigerkirche. © Silvio Roth | Silvio Roth

Der Treffurter Künstler hat einen besonderen Blick auf die Heilige Elisabeth, deren Botschaft von Barmherzigkeit, Frieden und Nächstenliebe bis heute gelte. Roth lernte Holzmodellbauer und studierte an der Ingenieurschule für Holztechnik in Dresden. Er arbeitete als Modellbauer, später als Ingenieur und Konstrukteur für den Automobilbau. Er ist Mitglied des Kunstvereins Eisenach. red

Offener Stammtisch und Konzert in Neukirchen

Zu einem offenen Stammtisch wird am Freitag, 26. April, ab 19 Uhr ins Kulturhaus in Neukirchen eingeladen. Die Kneipe öffne für alle, die die Woche in Gesellschaft ausklingen lassen möchten, heißt es in der Ankündigung. Am Samstag, 27. April wird um 19 Uhr dann Rock’n’Roll geboten mit „Ingo Boogie & the Backbeat 5’s“ Der Eintritt kostet 10 Euro, Karten gibt es unter 0162 / 4267835. red

Bewerbungsfrist für Bildhauersymposium endet

Noch bis zum 26. April können sich Künstler für das 10. Internationale Bildhauersymposium in Bad Salzungen bewerben. Es findet statt vom 25. bis 31. August am Burgsee. Auf Initiative des Bildhauers Matthias Rug und mit Unterstützung der Stadtverwaltung und der Asklepios-Kliniken startete das Symposium 2009. Die seitdem geschaffenen Skulpturen veränderten Parks und Grünflächen, öffentliche Einrichtungen und private Gärten im Ort. Kunst ist seitdem im Stadtbild integriert und dauerhaft präsent.

Zum 10. Bildhauersymposium steht die Veranstaltung erstmals nicht unter einem vorgegebenen Thema. Die Organisatoren möchten den Künstlern so maximalen kreativen Freiraum ermöglichen. Interessierte Künstlerinnen und Künstler können Ihre Entwürfe noch bis Freitag an die Stadtverwaltung Bad Salzungen oder den Bildhauer Matthias Rug senden. Die Teilnahmebedingungen stehen auf www.badsalzungen.de. red

