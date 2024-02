Weimar. Am Samstag steht die nächste Premiere im Großen Haus des DNT in Weimar auf dem Plan.

Das DNT Weimar bringt einen 250 Jahre alten Romanklassiker von Johann Wolfgang Goethe in neuem Gewand auf die Bühne: „Die Leiden des jungen Werthers“ hat an diesem Samstag, 10. Februar, um 19.30 Uhr im Großen Haus Premiere. Einige wenige Karten sind Stand Freitagvormittag noch zu haben.

Der Inhalt in aller Kürze

Goethes Werther, ein Rechtspraktikant, lernt im idyllischen Dörfchen Wahlheim die Amtmannstochter Lotte kennen und entdeckt in ihr all das, was ihm zum Glücklichsein fehlt. Weil Lotte aber bereits dem gut situierten Geschäftsmann Albert versprochen ist, verzweifelt Werther zunehmend an der Unerfüllbarkeit seiner Liebe…

Neuinszenierung komplett klimaneutral

DNT-Hausregisseurin Swaantje Lena Kleff hat eine ganz eigene Theaterfassung des Briefromans entwickelt, die verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten der Titelfigur spielerisch nachgeht und auch Lottes Perspektive Raum gibt. Ihre Neuinszenierung über die Suche nach dem Ich und die Rebellion gegen gesellschaftliche Schranken setzt das DNT komplett klimaneutral um, möglich gemacht durch das Förderprogramm „ZER0“ der Kulturstiftung des Bundes, heißt es aus dem Theater.

Weitere Vorstellungen im Großen Haus am 22. Februar, 3. und 30. März, 4. und 22. sowie am 23. Mai und am 2. Juni.

