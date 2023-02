FC Rot-Weiß Erfurt ohne Schwarz in Berlin. FUNKE Thüringen überträgt Spiel des Tabellenführers live

Erfurt. Beim Auswärtsspiel gegen den Berliner AK fehlt Til Schwarz aufgrund seiner fünften Verwarnung. FUNKE Thüringen überträgt das Spiel des Tabellenführers via Livestream im Internet.

Fußball-Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt trifft zum Auswärtsspiel beim Berliner AK am Freitag (19 Uhr, Poststadion) nahezu in Bestbesetzung an. Fest steht allerdings, dass Til Schwarz fehlen wird. Der Mittelfeldspieler muss nach der fünften gelben Karte aus dem Spiel gegen Meuselwitz nun pausieren.

Dafür kehrt Ben-Luca Moritz nach der abgesessenen Rot-Sperre wieder ins Aufgebot zurück. Spannend wird sein, ob er von Beginn an aufläuft oder Fabian Gerber erneut den zuletzt auf der Position des rechten Verteidigers aufgebotenen Marcel Bär spielen lässt. „Ich habe mich noch nicht entschieden“, sagte der Trainer.

Das Hinspiel 0:1 verloren

Im vergangenen August kassierte der FC Rot-Weiß gegen den Berliner AK beim 0:1 eine von bislang nur zwei Niederlagen. „Das Hinspiel spielt keine Rolle mehr. Wir bereiten uns genauso vor wie gegen jede andere Mannschaft. Der BAK hatte zuletzt zwar nicht so gute Ergebnisse. Aber die werden gegen die Nummer eins gewinnen wollen“, sagt Andrej Startsev, der Kapitän des Tabellenführers.

Unterdessen überträgt Funke Medien Thüringen das Erfurter Regionalliga-Duell beim Berliner AK an diesem Freitag, 17. Februar, live auf den Online-Portalen. Der Stream startet 15 Minuten vor dem Anpfiff, der um 19 Uhr im Poststadion in der Lehrter Straße erfolgen wird.

Funke Thüringen hat sich von Lizenzinhaber ostsport.tv die Rechte für insgesamt zehn Regionalliga-Spiele gesichert. Für Abonnenten ist die Übertragung gebührenfrei; für alle anderen Interessierten kostet die Partie fünf Euro.