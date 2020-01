Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einzeltraining für Geburtstagskind Käuper vom FC Carl Zeiss Jena

Mit einem Stück Torte und einem Ständchen gratulierte die Mannschaft am Donnerstag seiner Nummer 6. Ole Käuper, Leihgabe von Werder Bremen, feierte im Trainingslager seinen 23. Geburtstag. Das ausgiebige Feiern mit den Mannschaftskollegen muss er allerdings noch verschieben. Ausnahmen wie die Verlängerung des Zapfenstreichs oder ein Besuch an der Hotelbar gebe es auch für Geburtstagskinder nicht. Trainieren musste Käuper an seinem Geburtstag indes alleine im Fitnessstudio. Er hatte sich am Mittwoch am Sprunggelenk verletzt.

Ab der kommenden Saison ist der junge Mittelfeldakteur zudem altersbedingt nicht mehr für die U23 spielberechtigt. Für die kommende Rückrunde ändert sich nichts, da immer die entsprechende Spielerliste zu Saisonbeginn gilt.