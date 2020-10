Thomas Steinherr konnte dem Lockruf des Jenaer Sportdirektors nicht widerstehen. Der Bayer spielte im Nachwuchs für den FC Augsburg, durfte als A-Junior unter dem damaligen Trainer Jos Luhukay beim Bundesligisten ein paar Freundschaftsspiele bestreiten.

Einer der Stars der Mannschaft, der Publikumsliebling, hieß Tobias Werner. „Seitdem ist der Kontakt nie ganz abgebrochen“, erzählt der heute 27-Jährige. Kein Wunder, schließlich sind beide Spieler auf der linken Außenbahn zuhause, standen sich später noch in der Regionalliga Südwest gegenüber. Steinherr kickte für den FC 08 Homburg, Werner ließ seine Karriere beim VfB Stuttgart II ausklingen.

Nach der Anfrage nicht lange überlegt

Als der Geraer dann in Jena Sportdirektor wurde, bei Steinherr anfragte, musste der nicht lange überlegen, wechselte aus Homburg an die Saale. Und hat die Entscheidung nicht bereut. „Ich bin von der Stadt und vom Verein begeistert“, sagt er. „Hier ist eine ganz andere Fanbase dahinter, eine ganz andere Stimmung im Verein.“

Und mittlerweile läuft es für ihn auch fußballerisch so, wie er sich das vorstellt. „Mit der Verletzung am Anfang war doof. Deswegen habe ich ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Aber die letzten zwei Spiele wurde es immer besser.“ Seit der DFB-Pokalpartie gegen Werder Bremen stand der einstige Augsburger immer in der Startelf, hat sich einen Stammplatz erobert. „Ich versuche einfach, mein Bestes zu geben, der Mannschaft zu helfen, damit es für den Trainer schwierig ist, mich raus zu tun.“

Das erste Tor fehlt noch

Nur eines hätte Thomas Steinherr gerne mehr vorzuweisen: Tore. „Ich arbeite daran, dass mein erstes Tor endlich auch mal fällt“, sagt er und lacht. Beim 2:1 gegen Chemnitz war es fast so weit, aber sein Schuss landete am Querbalken. „Schade, das wäre wichtig für mich gewesen.“ Am Ende gehe es aber nicht darum, dass er trifft, sondern dass die Mannschaft gewinnt.

Mit Blick auf die Tabelle hofft er, dass die vor dem Dritten aus Jena liegenden Teams – Viktoria Berlin und Altglienicke – auch mal patzen. „Es sind noch 28 Spiele, das ist eine sehr, sehr lange Zeit im Fußball.“ Für die kommenden Wochen fordert er aber: „Wir müssen uns da vorn festbeißen, von Spiel zu Spiel schauen, nicht auf andere Mannschaften.“

Da ist ein Sieg bei Optik Rathenow am Sonntag fast Pflicht, auch wenn Steinherr weiß, dass es eine „schwere“ Aufgabe wird. Trotzdem ist er – auch mit dem Selbstbewusstsein von fünf Ligasiegen in Folge – optimistisch: „Wenn jeder ans Maximum rankommt, sind da auch drei Punkte möglich.“