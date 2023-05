Japaner verlässt den FC Carl Zeiss Jena: Takero Itoi findet neuen Verein

Jena. Ein weiterer Spieler des FC Carl Zeiss Jena verabschiedet sich zu einem anderen Regionalligisten.

Takero Itoi vom FC Carl Zeiss Jena hat einen neuen Verein gefunden. Der Offensivspieler unterschrieb beim Regionalligisten KSV Hessen Kassel einen Einjahresvertrag mit der Option auf eine weitere Spielzeit.

Der 25-jährige Japaner war 2022 nach Jena gewechselt, kam aber nur auf 144 Einsatzminuten in zwölf Regionalliga-Spielen und erhielt daher kein neues Angebot. Der schnelle Spieler erzielte ein Tor. Die Sprachbarriere bereitete vor allem bei der taktischen Arbeit Probleme. „Ich kann es kaum abwarten, für den KSV zu spielen und mit der Mannschaft Vollgas zu geben, um die Fans mit erfolgreichen Fußball zu begeistern“, sagt Itoi.

KSV Hessen Kassel erfreut über die frühzeitige Verpflichtung

Beim KSV Hessen Kassel freuen sie sich über die frühzeitige Verpflichtung: „Er bringt eine hohe Variabilität im Spiel mit und er wird uns mit seinem Tempo und Aggressivität mit und gegen den Ball sofort qualitativ verstärken und dabei helfen, in der neuen Saison erfolgreichen Fußball zu spielen“, sagte KSV-Geschäftsführer Sören Gonther.

Takero Itoi (FC Carl Zeiss Jena, rechts) setzt sich gegen Rudolf Sanin (Greifswalder FC) durch. Foto: Tino Zippel

Vor Itoi hatte sich bereits Stürmer Vasileios Dedidis einen neuen Arbeitgeber gesucht. Der Jenaer wechselt innerhalb der Regionalliga Nordost zum BFC Dynamo, der in der kommenden Saison in den Kampf um die Spitze eingreifen will. In der Regionalliga-Staffel gibt es in der Saison 2023/24 einen direkten Aufstiegsplatz.

Weitere aktuelle Nachrichten über den FC Carl Zeiss Jena:

• FCC-Podcast: Was der FC Carl Zeiss Jena seinem Ex-Sportdirektor Tobias Werner zu verdanken hat

• FC Carl Zeiss Jena bietet Pechvogel der Saison neue Chance

• FC Carl Zeiss verpflichtet neuen Abwehrspieler aus Halberstadt: Wird es nun eng für Kevin Wolf?

• Den inneren Schweinehund überwunden: FC Carl Zeiss Jena besiegt Lok Leipzig

• Kommentar zur Lage des FCC: Grundstein für weiteren Erfolg gelegt

• Ex-Jenaer schießt Darmstadt 98 in die Bundesliga: Phillip Tietz nun erstklassig