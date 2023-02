Rot-Weiß-Erfurt-Trainer Gerber staunt über Oberhofer WM-Arena

Oberhof. Fußball trifft Biathlon: Trainer Fabian Gerber vom FC Rot-Weiß Erfurt und sein Vater Franz, der Geschäftsführer des Viertligisten, besuchten die Oberhofer WM-Arena.

Prominenter Besuch zum Einzelrennen der Männer bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Oberhof: Unter die 12.100 Zuschauer in der Arena am Grenzadler mischten sich auf Einladung eines Sponsors Franz Gerber, Geschäftsführer des Fußball-Regionalligisten FC Rot-Weiß Erfurt, und sein Sohn Fabian, der den Aufsteiger als Trainer an die Tabellenspitze der vierten Liga geführt hat.

„Ich war noch nie beim Biathlon. Es war spannend, das Einzelrennen der Männer live zu erleben“, sagte Fabian Gerber, der den trainingsfreien Tag zum Ausflug nach Oberhof nutzte: „Dieses riesige Stadion, diese Stimmung. Das zu erleben, war schon ziemlich beeindruckend.“

Am Freitag geht für ihn und seine Rot-Weiß-Mannschaft die Saison mit dem Auswärtsspiel beim Berliner AK weiter. Gerber hofft darauf, dass seine Spieler genauso treffsicher sind wie der Ukrainer Artem Tyschtschenko, der als Zwölfter im Männer-Einzel als einer der wenigen Skijäger bei 20 Versuchen 20 Treffer landete.

Livestream für Spiel Berliner AK gegen Erfurt

Das Spiel am Freitag wird indes von unserer Zeitung live übertragen. Funke Medien Thüringen bietet einen Livestream an. Dieser startet 15 Minuten vor dem Anpfiff, der um 19 Uhr im Poststadion in der Lehrter Straße erfolgen wird.

Funke Thüringen hat sich von Lizenzinhaber ostsport.tv die Rechte für insgesamt zehn Regionalliga-Spiele gesichert. Für Abonnenten ist die Übertragung gebührenfrei; für alle anderen Interessierten kostet die Partie fünf Euro.

Das Rot-Weiß-Spiel am Freitag ist per Livestream hier zu sehen.