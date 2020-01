Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thüringen-Derby in der Regionalliga unter Flutlicht

Vom Nordostdeutschen Fußball-Verband wurden die Regionalliga-Spieltage 22 bis 28 zeitgenau angesetzt. Das Derby zwischen dem FC Rot-Weiß Erfurt und Wacker Nordhausen findet demnach unter Flutlicht am Freitag, 13. März (19 Uhr), statt. Die Partie ZFC Meuselwitz gegen Erfurt findet hingegen am Sonntag, 23. Februar (13.30 Uhr), statt.

22. Spieltag, Fr., 14.02., 19 Uhr: Hertha II – Meuselwitz, Sa., 15.02., 13.30 Uhr: Erfurt – Rathenow, Halberstadt – Nordhausen.

23. Spieltag, Fr., 21.02., 19 Uhr: Nordhausen – Lichtenberg, So., 23.02.,13.30 Uhr: Meuselwitz – Erfurt.

24. Spieltag, Fr. 28.02., 19 Uhr: Lok Leipzig – Meuselwitz, So., 01.03., 13.30 Uhr: Erfurt – BAK, Altglienicke – Nordhausen.

25. Spieltag, Fr. 06.03., 19 Uhr: Nordhausen – Hertha II, BFC Dynamo – Erfurt, So., 08.03., 13.30 Uhr: Meuselwitz – Cottbus.

26. Spieltag, Fr., 13.03., 19 Uhr: Erfurt – Nordhausen, Sa., 14.03., 13.30 Uhr: Auerbach – Meuselwitz

27. Spieltag, Sa., 21.03, 13.30 Uhr: Nordhausen – Lok Leipzig, Chemie Leipzig – Erfurt, So., 22.03., 13.30 Uhr: Meuselwitz – Rathenow.

28. Spieltag, So., 05.04., 13.30 Uhr: Meuselwitz – Viktoria Berlin, Erfurt – Babelsberg, Cottbus – Nordhausen.