Vor dem Thüringen-Derby in Jena: Teure Tickets für Gästeblock des FC Rot-Weiß Erfurt bei Ebay aufgetaucht

Erfurt/Jena. Das Thüringen-Derby zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem FC Rot-Weiß Erfurt elektrisiert die Massen. Das Stadion ist mit 7326 Zuschauern ausverkauft. Nun tauchten die ersten Tickets bei Ebay auf – zu horrenden Preisen.

Wenn am Samstag der Tabellenführer aus Erfurt auf der Stadion-Baustelle des Ernst-Abbe-Sportfeldes antritt, können nur 600 Gästefans dabei sein. Am Dienstag verkaufte der FC Rot-Weiß sein Kontingent. Innerhalb von 47 Minuten waren sämtliche Karten vergriffen.

Nun werden Tickets für den Gästeblock bereits auf der Online-Plattform Ebay angeboten. Eine Karte kostet dort 99 Euro, statt regulär 14 Euro. Warum das Tickets so teuer ist, erklärt der Verkäufer: „Der Preis ist deshalb so hoch, da es mich stundenlanges Anstehen gekostet hat.“

Obwohl nun nicht einmal 1000 Rot-Weiß-Anhänger ihre Mannschaft am Samstag zum Derby nach Jena begleiten können, gab es einen positiven Nebeneffekt für den Klub. In den vergangenen Tagen verzeichnete der Verein etwa 60 neue Mitglieder, kommt jetzt auf eine Stärke von 1760. Einige davon sind wohl auch wegen des Derbys dazugekommen. Die 600 Karten wurden nämlich vorrangig an Vereinsmitglieder und Dauerkarrenbesitzer abgegeben.

