Weitere Unterschrift: Torwartteam beim FC Carl Zeiss Jena bleibt doch zusammen

Jena. Der FC Carl Zeiss Jena kommt in seiner Kaderplanung voran: Eine weitere Entscheidung ist gefallen.

Der FC Carl Zeiss Jena behält seinen Ersatztorhüter Maximus Babke auch für die nächste Saison. Eine entsprechende Vertragsverlängerung um ein Jahr gab der Regionalligist am Dienstag bekannt.

„Ich freue mich sehr, ein weiteres Jahr in meiner Heimatstadt am Ball bleiben zu dürfen“, sagte der 19-jährige Babke nach der nun erfolgten Einigung auf eine weitere Zusammenarbeit. „Ich fühle mich wohl in Stadt und Verein, kann mich hier gut weiterentwickeln und so auch weitere Schritte nach vorn machen. Ich freue mich riesig auf die nächste Saison in einer sehr guten Mannschaft.“

Cheftrainer Klingbeil sieht Babke noch nicht am Ende seiner Entwicklung

Cheftrainer René Klingbeil lobt den Keeper, der „noch längst nicht am Ende seiner Entwicklung ist“. Babke kenne die Abläufe im Regionalliga-Team und brauche keine Zeit zur Eingewöhnung. „Wir freuen uns, dass er als Junge aus der Region auch in der kommenden Saison Bestandteil unserer Mannschaft sein wird.“

Mit der Personalie bleibt das Torwartteam der ersten Mannschaft unverändert bestehen. Ursprünglich gab es Überlegungen, einen jüngeren dritten Torhüter zu verpflichten, der auch parallel bei den A-Junioren halten kann. Torwarttrainer Nico Hinz betreut Stammkeeper Kevin Kunz, Alexios Dedidis und Maximius Babke, der beim FSV Grün-Weiß Stadtroda mit dem Fußballspielen begonnen hatte.

Von RB Leipzig nach zum FC Carl Zeiss Jena zurückgekehrt

Babke wechselte 2014 ins Nachwuchsleistungszentrum des FC Carl Zeiss Jena und ging 2018 ins Nachwuchsleistungszentrum von RB Leipzig. 2021 kehrte er zur U17-Mannschaft des FCC zurück. Seitdem durchlief er alle Nachwuchsmannschaften des FC Carl Zeiss Jena und gehört seit Sommer des vergangenen Jahres zum Kader der Regionalligamannschaft.

