Nachholspiel des FC Rot-Weiß Erfurt gegen Luckenwalde unter Flutlicht

Unter Flutlicht: Noch in diesem Monat wird das Erfurter Regionalliga-Heimspiel gegen Luckenwalde nachgeholt.

Erfurt. Nach der Absage des Heimspiels des FC Rot-Weiß Erfurt gegen den FSV Luckenwalde steht nur einen Tag später ein neuer Termin fest. Noch in diesem Monat wird das Spiel unter Flutlicht nachgeholt.

Aller guten Dinge sind drei: Nach der Absage des Luckenwalde-Heimspiels am 28. Januar wegen des gefrorenen Rasens und des erneuten Ausfalls am Mittwoch soll die Partie nun am Dienstag, 28. März, nachgeholt werden. Anpfiff im Steigerwaldstadion ist um 19 Uhr. Das Regionalliga-Duell war zum zweiten Mal ausgefallen, nachdem Schneefälle den Platz unbespielbar gemacht hatten.

Nun soll der FC Rot-Weiß am kommenden Samstag, 11. März, gegen den 1. FC Lok Leipzig fortsetzen (Anpfiff: 16 Uhr). Im Erfurter Lager ist man optimistisch, dass die Partie tatsächlich ausgetragen werden kann.