Termin für Oberhofer Biathlon-Weltcup 2024 bestätigt

Im kommenden Januar ziehen die Biathleten beim Weltcup in Oberhof wieder die Fans in ihren Bann.

Oberhof. Nach der WM im Februar ist Oberhof im kommenden Winter wieder Ausrichter eines Biathlon-Weltcups. Nun ist klar, welche Wettbewerbe vom 4. bis 7. Januar 2024 am Grenzadler ausgerichtet werden.

Die Internationale Biathlon-Union (IBU) hat den Termin für den Weltcup in Oberhof im kommenden Jahr bestätigt. Demnach finden die Wettbewerbe in der Arena am Grenzadler vom 4. bis 7. Januar 2024 statt und damit wieder direkt nach dem Jahreswechsel. Im zurückliegenden Winter war Oberhof der Ausrichter der Weltmeisterschaft, die im Februar ausgetragen wurde.

Im Kalender sind auch die Wettbewerbe hinterlegt, die in Oberhof zum Programm gehören werden. Demnach beginnt der Weltcup am Donnerstag, 4. Januar, mit dem Sprint der Männer, tags darauf sind die Frauen an der Reihe. Am Samstag, 6. Januar, findet die Verfolgung der Männer und Frauen statt. Die Staffeln beschließen am Sonntag die viertägige Veranstaltung.

Den Saisonauftakt vollziehen die Skijäger vom 25. November bis 3. Dezember im schwedischen Östersund, wo die ersten Sieger in der Mixedstaffel ermittelt werden. Im kanadischen Canmore findet vom 14. bis 17. März der letzte Weltcup des Winters 2023/24 statt. Höhepunkt der Saison ist die Weltmeisterschaft im tschechischen Nove Mesto (5. bis 18. Februar).