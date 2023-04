Foto: Hipgnosis/Pink Floyd Music Ltd. / Warner Music

Pink Floyd zur Zeit der Veröffentlichung des Albums „Dark Side of the Moon“. Von links: Richard Wright, Nick Mason, Roger Waters und David Gilmour.

#langenichtgehört Pink Floyds „The dark Side of the Moon“: Über die dunkle Seite des Menschseins

Erfurt. Ein Albumklassiker, der fast anders geheißen hätte. Christian Werner über „The dark Side of the Moon“ von Pink Floyd.

Dumm gelaufen: Als die Musiker von Pink Floyd 1972 entschieden hatten, ihr neues Album „Dark Side of the Moon“ zu nennen, war eine andere Band schneller. Medicine Head aus den USA veröffentlichte ein Album mit diesem Namen und einem „The“ davor. Pink Floyd, die ihr unveröffentlichtes Werk bereits live aufführte, änderte den Arbeitstitel der Platte kurzerhand in „Eclipse“, einem Song des Albums.

Das Cover des Albums „Dark Side of the Moon“ von Pink Floyd. Foto: Warner Music

Dass eines der meistverkauften (50 Millionen Einheiten) und ikonenhaft aufgeladenen Alben der Musikgeschichte am Ende doch seinen bekannten Titel erhielt, lag am ausbleibenden Erfolg der Platte von Medicine Head. Pink Floyd kehrte wieder zu ihrer ersten Idee zurück plus "The".

Idee des Konzeptalbums stammt von Roger Waters

Das von Bassist Roger Waters erdachte Konzeptwerk aus dem Jahr 1973 behandelt scheinbar ewig aktuelle Themen wie Gier, Macht, Krieg, Entfremdung und Wahnsinn. Ein wichtiger Impuls für das Album waren die mentalen Probleme des bereits 1968 ausgestiegenen Gründungsmitglieds Syd Barrett.

Pink Floyds "The Dark Side of the Moon" gestern und heute Pink Floyds "The Dark Side of the Moon" gestern und heute Für das 50-jährige Jubiläum von "The Dark Side of the Moon" hat die Band ein Logo anfertigen lassen. Foto: Warner Music

Pink Floyds "The Dark Side of the Moon" gestern und heute Pink Floyd zur Zeit der Veröffentlichung von "Dark Side of the Moon". Von links: Richard Wright, Nick Mason, Roger Waters und David Gilmour. Foto: Hipgnosis/Pink Floyd Music Ltd. / Warner Music

Pink Floyds "The Dark Side of the Moon" gestern und heute David Gilmour (links) und Roger Waters von Pink Floyd bei einem Konzert der Tour zu "Dark Side of the Moon". Das Foto stammt aus einem Bildband, der einer neuen Box zum Album beiliegt. Foto: Jill Furmanosvky / Warner Music

Pink Floyds "The Dark Side of the Moon" gestern und heute Das berühmte Cover des Albums "Dark Side of the Moon" von Pink Floyd. Foto: Warner Music

Pink Floyds "The Dark Side of the Moon" gestern und heute Für die Box zum 50. Jubiläum wurde das Cover bearbeitet. Foto: Warner Music

Pink Floyds "The Dark Side of the Moon" gestern und heute Pink Floyd spielen ein Konzert auf der Tournee zu "Dark Side of the Moon". Das Album wurde bei den Konzerten komplett gespielt. Foto: Hipgnosis/Pink Floyd Music Ltd. / Warner Music

Pink Floyds "The Dark Side of the Moon" gestern und heute Pink Floyd backstage: (von links) Richard Wright, Nick Mason, Roger Waters und David Gilmour. Foto: Jill Furmanovsky / Warner Music

Pink Floyds "The Dark Side of the Moon" gestern und heute Im deutschen Edel-Verlag ist ebenso ein Bildband zum Albumjubiläum erschienen. Rechts vorn: David Gilmour, daneben: Roger Waters. Foto: Hipgnosis/Pink Floyd Music Ltd. / Warner Music

Pink Floyds "The Dark Side of the Moon" gestern und heute Eine Show von der "The dark Side of the Moon"-Tour im Wembley-Stadion gibt es als Live-Album. Foto: Warner Music

Pink Floyds "The Dark Side of the Moon" gestern und heute Roger Waters hat "The dark Side of the Moon" neu eingespielt und will es noch in diesem Jahr neu veröffentlichen. Das Foto zeigt ihn im März 2023 bei einem Konzert im Palau Sant Jordi in Barcelona im Rahmen seiner "This is not a drill Tour". Foto: Lorena Sopêna / dpa

Pink Floyds "The Dark Side of the Moon" gestern und heute Die Musik von Pink Floyd hat immer noch viele Fans. Das Cover-Projekt "The Australian Pink Floyd Show" füllt regelmäßig Hallen mit der Aufführung von Songs der Band. Foto: Thorsten Ahlf / FUNKE FOTO SERVICES

Pink Floyds "The Dark Side of the Moon" gestern und heute "The Australian Pink Floyd Show" bei einem Konzert in der Barclays Arena in Hamburg. Foto: Thorsten Ahlf / FUNKE FOTO SERVICES

Pink Floyds "The Dark Side of the Moon" gestern und heute Im Jahr 2018 öffnete die Pink-Floyd-Ausstellung in Dortmund. Auch das fliegende Schwein vom "Animals"-Album war dabei. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Pink Floyds "The Dark Side of the Moon" gestern und heute Nick Mason, Drummer von Pink Floyd, bei der Pressekonferenz zur Ausstellung. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Pink Floyds "The Dark Side of the Moon" gestern und heute Pink Floyd waren anfangs mehr für ihre Sounds und Effekte bekannt. Die Gesichter der Musiker kannten lange Zeit viele Fans nicht. Foto: Hipgnosis/Pink Floyd Music Ltd. / Warner Music

Dieser Tage feiert „The dark Side of the Moon“ sein 50. Jubiläum. Es gibt einen Bildband, und Waters hat will Platte noch in diesem Jahr erneut veröffentlichten - neu eingespielt. Angeblich ohne Gitarren, definitiv aber ohne seine Ex-Bandkollegen.

Das Original-Album erscheint remastered auf CD und Vinyl, allerdings nur erhältlich in einer Box – und ohne das übliche nie zuvor gehörte Archiv-Material. Sound-Enthusiasten dürften sich aber an mehreren Mixen der Platte auf einer DVD und zwei Blu-Rays erfreuen.

Außerdem gehören zum Paket ein Bildband, zwei Singles sowie das bekannte, aber lohnende Konzert „Live at Wembley Empire Pool, London, 1974“ auf CD und Vinyl, die es auch einzeln gibt.

Pink Floyd - "The dark Side of the Moon - Live at Wembley, 1974" (Full Album)

Das achte Album Pink Floyds war mehrfach eine Zäsur für die Band. Bisher war sie als psychedelische Prog-Rock-Band bekannt, mit ausufernden Sound- und Songexperimenten. Die Soundcollagen hat auch „The dark Side …“, versteckt zwischen Songs, die sich deutlicher als sonst an kurzen und eingängigen Pop-Strukturen orientieren wie „Time“, „Money“ oder „Us and Them“.

Opulente Klanglandschaften

Die Band erschloss sich mit schwierigen Themen, opulenten, ungewöhnlichen, aber prägnanten Klanglandschaften ein neues (Millionen-)Publikum, das auch die folgenden Alben „Wish you were here“, „Animals“ und „The Wall“ kaufte. Für einige „alte“ Fans grenzte das dennoch an Ausverkauf.

Pink Floyd - "Money"

Das Cover wurde, wie schon die Kuh auf „Atom Heart Mother“, vom Designer-Team Hipgnosis entworfen und erfreut sich bis heute eines kultisch verehrten und monetär lohnenden Wiedererkennungswertes, für den Marketingexperten ihre Großmutter verkaufen würden.

Wir stellen in #langenichtgehört vergessene, verkannte oder einst viel gehörte Alben vor.

