Alles zum Coronavirus und den Folgen für Thüringen vom 5. bis 6. November 2020

In diesem Archivtext lesen Sie alle Entwicklungen zum Coronavirus, die sich vom 5. bis 6. November 2020 in den Thüringer Städten, Landkreisen und Gemeinden ereignet haben.

6. November

23.47 Uhr: Thüringen plant keine Lockerung von Lkw-Fahrverbot an Sonntagen

Das Thüringer Verkehrsministerium sieht derzeit keinen Grund für eine Lockerung des Fahrverbots für Lastwagen an Sonn- und Feiertagen. Falls in bestimmten Fällen dennoch der Bedarf bestehe, könne das zuständige Verwaltungsamt kurzfristig reagieren, teilte das Ministerium am Freitag auf Anfrage mit. Falls es nötig erscheine, neu über Art und Umfang der Ausnahmen zu entscheiden, werde sich Thüringen mit den anderen Bundesländern abstimmen. (dpa)

23.11 Uhr: Schmalkalden-Meiningen verbietet Veranstaltungen zur Unterhaltung

Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen untersagt wegen der hohen Corona-Fallzahlen alle öffentlichen Veranstaltungen mit Unterhaltungscharakter. Ausnahmegenehmigungen würden nicht erteilt, teilte das Landratsamt am Freitag mit. Eine entsprechende neue Allgemeinverfügung soll am Samstag in Kraft treten. Darin werden auch die Regelungen für nichtöffentliche Veranstaltungen nochmals verschärft. (dpa)

21.47 Uhr: Messe für Corona-Schutz zieht 1500 Fachbesucher an

Die erste deutsche Fachmesse zu Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus ist am Freitag in Erfurt zu Ende gegangen. "Wir sind selbst vom Erfolg der Messe überrascht", erklärte Michael Kynast, Geschäftsführer der Messe Erfurt. 125 Firmen und Aussteller präsentierten auf der Veranstaltung mit dem Namen Provention ihre Ideen und Produkte im Kampf gegen Viren und Keime. 1500 Fachbesucher verfolgten den Angaben zufolge an zwei Tagen vor Ort und im Internet die Präsentationen und Fachvorträge. (dpa)

20.31 Uhr: Zwei Schulen im Kyffhäuserkreis wegen Corona geschlossen

Am Montag bleiben zwei Schulen in Oldisleben wegen eines Infektions- und eines Verdachtsfalls geschlossen. Schüler und Lehrkräfte werden getestet.

19.38 Uhr: Vier Neuinfizierte im Unstrut-Hainich-Kreis

Mit 49,9 Infizierten pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen lag der Landkreis am Freitag statistisch gesehen hauchdünn unter der Einstufung als Risikogebiet. Vier weitere mit dem Coronavirus Infizierte meldete das Landratsamt, damit lag die Gesamtzahl am Freitag bei 86.

19.19 Uhr: Keine Entwarnung im Ilm-Kreis trotz sinkender Inzidenz

Geringfügig gesunken ist am Freitag der so genannte Sieben-Tage-Inzidenzwert der Corona-Infizierten. Noch am Donnerstag waren 49,9 Fälle auf 100.000 Einwohner gemeldet. Ab 50 veranlassen die Behörden in der Regel striktere Hygienemaßnahmen, die das öffentliche Leben weiter einschränken. Am Freitag lag der Wert wieder bei 43,3. Ein Grund zum Aufatmen sei das aber nicht, appellierte Landrätin Petra Enders (Linke) an die Menschen im Ilm-Kreis.

18.56 Uhr: Acht Neuinfektionen in Weimar - Gymnasium erneut betroffen

In Weimar lag auch am Freitag die Zahl der Genesenen über der der bekannt gewordenen Neuinfektionen. Dem Gesundheitsamt wurden (Stand 16.30 Uhr) acht weitere per Test bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Gleichzeitig geht die Stadt bei zwölf Menschen davon aus, dass sie als genesen eingestuft werden können. Die neuen Ansteckungen gehen nach wie vor überwiegend auf Familienkontakte beziehungsweise andere positive Kontaktpersonen zurück. Aber auch das Goethe-Gymnasium sei erneut betroffen.

18.27 Uhr: Corona-Fälle in zwei Kindergärten im Altenburger Land

Das Gesundheitsamt des Altenburger Landes meldete von Donnerstag zu Freitag erneut 20 Neuinfektionen. Unter anderem sind zwei weitere Kindertagesstätten von den Corona-Fällen betroffen. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 121,93 pro 100.000 Einwohner. Der Landkreis prüft nun weitergehende Maßnahmen.

17.33 Uhr: CDU-Landeschef Hirte kritisiert Corona-Management

Der Thüringer CDU-Vorsitzende Christian Hirte hat der Landesregierung Versäumnisse im Kampf gegen das Coronavirus vorgeworfen. Die Koalition habe es verschlafen, während der Sommerzeit die richtigen Mittel und Wege für die Infektionszeit im Winter vorzubereiten, so Hirte laut MDR Thüringen.

17.25 Uhr: Normenkontrollklage eingereicht - Verein wirbt um weitere Lockdown-Gegner

Eine Grundsatzdebatte will Christian Sitter nicht führen. Der Anwalt aus Gotha sagt aber: "Es geht darum, ein bisschen gesunden Menschenverstand in die Debatte einzubringen." Deshalb hat er am Freitag eine Normenkontrollklage beim Thüringer Oberverwaltungsgericht eingereicht.

Sitter vertritt den Verein "Bürger für Thüringen". Der wendet sich gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen in Thüringen und strebt an, dass die Schließung verschiedener Einrichtungen rückgängig gemacht wird.

17.13 Uhr: Corona-Leugner planen offenbar Aktionen an Schulen

Offensichtlich planen Akteure der sogenannten Querdenker am kommenden Montag Aktionen im Umfeld von Schulen. Das Thüringer Bildungsministerium teilte mit, dass man Hinweise darauf habe. Es richtet sich mit einem Appelll an die Schulleiter.

16.52 Uhr: 26 Neuinfektionen - Landkreis Saalfeld-Rudolstadt jetzt Risikogebiet

Nach 26 weiteren Personen, die am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet wurden, steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf mehr als 50 Personen pro 100.000 Einwohner. Darüber informierte am Vormittag das Landratsamt. Aktuell sind demnach 92 Personen als aktive Coronafälle registriert, so viele wie noch nie an einem Tag. Vier Personen aus dem Landkreis werden stationär in den Thüringen-Kliniken behandelt.

16.50 Uhr: 14 Corona-Neuerkrankungen im Weimarer Land

Insgesamt 14 Neuerkrankungen meldet das Gesundheitsamt des Kreises Weimarer Land mit Stand Freitagnachmittag. Damit steigt die Zahl der Aktivkranken erneut und liegt nun bei 145, was einen Zuwachs um elf Personen darstellt. Von den Aktivkranken sind 85 weiblich.

15.58 Uhr: Weiterer Todesfall im Landkreis Schmalkalden-Meiningen

Die Zahl der bislang mit dem Coronavirus infizierten Personen ist im Landkreis Schmalkalden-Meiningen auf 542 angestiegen. Wie das Landratsamt am Freitag mitteilte, wurden binnen 24 Stunden weitere 21 Neuinfektionen registriert. Zudem verstarb eine 83-jährige Frau aus dem Werratal an Covid-19. Aktuell gibt es 113 aktive Corona-Fälle im Landkreis. Der Wert für die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 88,9.

15.47 Uhr: Erfurt meldet 16 weitere Corona-Fälle seit Freitagmorgen

Mit Stand Freitagnachmittag hat die Stadtverwaltung Erfurt weitere Neuinfektionen gemeldet. Insgesamt wurden demnach in Erfurt 765 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Damit stieg die Zahl seit heute Morgen um 16 Fälle. Damit erhöhte sich der Inzidenzwert auf aktuell 104,2.

15.25 Uhr: DRK: Rettungsdienste sollten Corona-Schnelltests abrechnen können

Rettungsdienste wie das Deutsche Rote Kreuz (DRK) können nach eigenen Angaben von ihnen bei Rettungskräften gemachte Corona-Schnelltests nicht bei den Krankenkassen abrechnen. Die Kassen hätten auf entsprechende Anfragen des DRK ablehnend reagiert, teilte der Landesverband Thüringen am Freitag in Erfurt mit. Zwar sehe die Testverordnung des Bundesgesundheitsministeriums eine Übernahme der Kosten für Schnelltests für bestimmte Einrichtungen und Unternehmen vor. Allerdings finde sich in der Verordnung kein Hinweis auf den Rettungsdienst, so das DRK. Hier sei die Politik aufgefordert, schnell Abhilfe zu schaffen.

14.57 Uhr: 35 Neuinfektionen im Eichsfeld gemeldet

Das Gesundheitsamt des Landkreises hat am Freitagmorgen weitere 35 neue Corona-Fälle seit dem Vortag gemeldet. Damit stieg die Gesamtzahl aller bislang positiv auf das Virus getesteten Personen im Eichsfeld auf 522, davon sind derzeit 181 aktive Fälle. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt aktuell 105,0.

14.15 Uhr: Landkreis Schmalkalden-Meiningen verschärft Maßnahmen

Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen hat nun seit fast zwei Wochen den 7-Tages-Inzidenzwert von 50 Neuinfizierten je 100.000 Einwohner deutlich überschritten. Deshalb tritt ab Samstag, 7. November, eine neue Allgemeinverfügung in Kraft. Demnach sind öffentliche Veranstaltungen mit Unterhaltungscharakter vorerst grundsätzlich verboten. Ausnahmegenehmigungen werden laut Landratsamt nicht erteilt. Nichtöffentliche Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als zehn Personen sind verboten, bisher waren maximal 25 Personen zulässig. Die vollständige Allgemeinverfügung finden Sie unter www.lra-sm.de.

13.40 Uhr: Meuselwitzer Regionalliga-Team in häuslicher Quarantäne

Spieler von Fußball-Regionalligist ZFC Meuselwitz haben sich auf Anordnung des Gesundheitsamtes Altenburger Land in häusliche Quarantäne begeben. Das gab das Gesundheitsamt am Freitag bekannt. Die Anordnung erfolgte, nachdem am vergangenen Wochenende beim Spiel der Regionalliga Nordost gegen den BFC Dynamo (1:1) ein Gästespieler positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Daraufhin müssen alle Spieler, die auf dem Platz standen, in Isolation.

13.30 Uhr: Eine Million Euro zusätzlich für Gesundheitsämter

Das Land stellt kurzfristig eine Million Euro bereit, um die örtlichen Gesundheitsämter zu stärken. Das hat nach Informationen dieser Zeitung Sozialministerin Heike Werner (Linke) am Freitag bei einem Treffen mit den Landräten vereinbart. Das Geld stammt aus dem Corona-Sonderfonds.

13.20 Uhr: AfD-Stadtratsfraktion scheitert mit Eilantrag gegen Corona-Regeln

Die Erfurter AfD-Stadtratsfraktion ist mit einem Eilantrag gegen die geltenden Corona-Regeln in Thüringen vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) gescheitert. Nach Auffassung des dritten Senats am OVG ist der Antrag unzulässig, wie das Gericht in Weimar am Freitag mitteilte.

13.10 Uhr: Mehr als 1500 Corona-Neuinfektionen binnen einer Woche

In Thüringen sind in den vergangenen sieben Tagen insgesamt 1568 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Das entspricht 73,5 Fällen je 100.000 Einwohner in diesem Zeitraum, wie das Gesundheitsministerium unter Berufung auf die von den Gesundheitsämtern an das Berliner Robert-Koch-Institut gemeldeten Fallzahlen mitteilte. Viele Regionen sind derzeit als Risikogebiete eingestuft.

13.08 Uhr: 14 weitere Corona-Fälle im Saale-Holzland-Kreis

Am Donnerstag wurden dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises 14 weitere Corona-Fälle gemeldet. Derzeit sind im Saale-Holzland-Kreis 105 aktive Fälle bekannt, davon werden 14 Patienten stationär behandelt. Das sind fünf Erkrankte mehr als noch am Mittwoch.

12.55 Uhr: Corona-Fallzahlen im Saale-Orla-Kreis steigen rasant an

Auch die Corona-Fallzahlen im Saale-Orla-Kreis steigen rasant an. Mit 16 nachgewiesenen Neuinfektionen innerhalb eines Tages wurde ein neuer Höchststand erreicht. Trotzdem sei die Lage noch einigermaßen kontrollierbar, teilt das Landratsamt mit. Zehn positiv auf das Corona-Virus SARS-CoV-2 Getestete befanden sich als Kontaktpersonen von bekannten Fällen bereits in Quarantäne. Die meisten dieser Infektionen lassen sich bis zu einer privaten Feierlichkeit zurückverfolgen.

Erstmals war es in dieser Woche im Saale-Orla-Kreis auch nötig, eine komplette Klasse vom Schulbetrieb abzusondern. Nach Bekanntwerden einer möglichen Infektion eines Schülers, der bereits nicht mehr am Unterricht teilnahm, wurde eine achte Klasse der Neustädter Goetheschule vom Schulbetrieb isoliert. Ab Mittwoch schickte die Schulleitung die Mädchen und Jungen zunächst als vorbeugende Maßnahme nach Hause. Nachdem sich der Verdacht auf eine Covid-19-Erkrankung des Schülers bestätigte, wurde für die Klasse am Freitag auch formell Quarantäne angeordnet. Die endet aufgrund einer neuen Richtlinie des Robert-Koch-Instituts aber bereits nach dem morgigen Sonnabend.

12.30 Uhr: 20 Neuinfektionen im Altenburger Land

Das Gesundheitsamt im Altenburger Land meldet erneut 20 Neuinfektionen. Zwei weitere Kindertagesstätten sind von Coronavirus-Infektionen betroffen. In der Kita „Sonnenkäfer“ in Meuselwitz wurde eine Erzieherin positiv auf den Virus getestet. Da sich diese Erzieherin gruppenübergreifend in der Einrichtung bewegt hatte, wurde die Kita komplett geschlossen. Alle 60 Kinder und Mitarbeiter stehen unter Quarantäne und werden jetzt getestet. In der Kita "Holzhaus" Altenburg erhielt am Donnerstag ebenfalls eine Erzieherin ein positives Ergebnis. Hier wurde die entsprechende Gruppe, die von der Erzieherin betreut wurde, geschlossen; Kinder und Erzieher dieser Gruppe stehen unter Quarantäne und werden nun ebenso alle getestet. Unter Quarantäne gestellt hat das Gesundheitsamt zudem einen Großteil der Spieler der 1. Fußballherrenmannschaft des ZFC Meuselwitz, nachdem bekannt wurde, dass ein Spieler der zuletzt gegnerischen Mannschaft positiv getestet wurde. Unter Quarantäne stehen jene Meuselwitzer Spieler, die auf dem Platz standen.

12.14 Uhr: Corona-Infektionsgeschehen in Gera weist erhebliche Dynamik auf

Mit Stand Freitag, 8 Uhr, wurden insgesamt 525 Menschen und damit 13 mehr als am Vortag positiv auf das Coronavirus getestet. Aktuell seien 152 aktive Fälle (+4) registriert, informiert die Stadtverwaltung auf ihrer Internetseite. Zumindest am Freitag gab es beim Inzidenzwert der Stadt Gera eine leichte Entspannung im Vergleich zum Donnerstag (106,3). Er sank auf 103,1. 24 Personen (+0) sind im Zusammenhang mit Covid19 verstorben.

11.50 Uhr: Inzidenzwert im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt steigt auf 55,2

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist endgültig im roten Bereich angekommen. Nach 26 weitere Personen, die am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet wurden, steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf mehr als 50 Personen pro 100.000 Einwohner. Aktuell sind 92 Personen als aktive Coronafälle registriert, so viele wie noch nie an einem Tag. Vier Personen aus dem Landkreis werden stationär in den Thüringen-Kliniken behandelt.

11.20 Uhr: 15 neue Corona-Fälle im Kreis Gotha

Die Gesamtzahl der bislang positiv getesteten Personen im Landkreis Gotha beträgt jetzt 544 Personen. Das sind 15 Personen mehr als am Vortag. Davon sind bis zum heutigen Tag 76 Personen an Covid-19 erkrankt (+ 8). Sieben Personen (- 1) werden stationär behandelt, davon wiederum 2 auf Intensivstation. 437 Personen (+ 7) sind inzwischen genesen und bislang 31 Personen verstorben.

11.06 Uhr: Drei Klassen und viele Lehrer des Herder-Gymnasiums in Nordhausen in Quarantäne

Zwei Corona-Infektionen am Nordhäuser Herder-Gymnasium machen einen Präsenzunterricht für alle in den nächsten Wochen unmöglich. Ein positiver Test wurde bei einem Siebt-Klässler und einer bei einem Neunt-Klässler festgestellt. Die jeweiligen Klassen müssen in 14-tägige Quarantäne. Auch eine weitere siebte Klasse muss sich isolieren, da am Montag noch gemischter Unterricht stattgefunden hatte, so der Schulleiter Andreas Trump.

10.35 Uhr: Keine Chance für Geraer Sonderweg für Gastronomie

Seit Montag sind alle Gaststätten geschlossen, am Donnerstag überlegten Geraer Stadträte in der Aktuellen Stunde laut, wie sie die Gastronomie in der Stadt unterstützen können. Einig war man sich weitgehend darüber, dass in der Stadt gerade die Gastronomen trotz wirkungsvoller Hygienekonzepte die Leidtragenden sind. Am Ende machte Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) aber klar, dass es einen Sonderweg nicht geben kann. „Es ist für die Stadt, es ist für mich nicht möglich, Lockerungen der bestehenden Landesverordnung zu machen.“

10.15 Uhr: Besuchsverbot in Ilm-Kreis-Kliniken ab Montag

Um Patienten, Mitarbeiter und Besucher bestmöglich zu schützen, gilt in den Ilm-Kreis-Kliniken mit Blick auf die kontinuierlich ansteigenden Infektionszahlen ab Montag, dem 9. November, ein Besuchsverbot. Für Angehörige ist ab Montag in der Zeit von 8 bis 17 Uhr wieder eine Info-Hotline für Anfragen geschaltet. Zu erreichen ist diese unter der Telefonnummer: 03628 / 919 50 600. Zudem besteht die Möglichkeit, Kleidung und andere persönliche Dinge für die Patienten an der Rezeption abzugeben. Im Bereich der Geburtshilfe darf eine Begleitperson bei der Entbindung anwesend ist. In medizinischen Ausnahmesituationen sind abweichende Regelungen möglich. In diesen Fällen setzen sich die Station beziehungsweise das medizinische Personal mit den Angehörigen in Verbindung.

9.40 Uhr: Todesfall im Kyffhäuserkreis

Im Kyffhäuserkreis hat es den ersten Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gegeben. Ein Erkrankter aus einem Pflegeheim ist verstorben. Das teilte das Landratsamt am Freitagmorgen mit. Derzeit werden im Kyffhäuserkreis 73 positiv getestete Personen -- 28 aus dem Altkreis Artern, 45 aus dem Altkreis Sondershausen -- vom Gesundheitsamt betreut. In den vergangenen 24 Stunden haben sich zwei neue Corona-Infektionen bestätigt. Zwei Personen gelten als genesen. Der Inzidenzwert liegt bei 86,2. Die Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie beträgt 156.

8.30 Uhr: Auch keine kleinen Weihnachtsmärkte in Erfurt

Nicht nur der Weihnachtsmarkt auf dem Domplatz ist dieses Jahr abgesagt: Auch in den Gassen und auf den anderen Plätzen sind Stände nicht erlaubt. Hinter der Krämerbrücke, in den Höfen der Marktstraße, im Stadtgarten oder auf der Predigerwiese sind dieses Jahr keine Weihnachtsmarktaktivitäten zulässig. So könne es auch keinen Mittelaltermarkt auf dem ehemaligen Brauerei-Gelände geben, keinen Luthermarkt an der Kaufmannskirche und keinen fairen Adventsmarkt in der Barfüßerruine.

8.20 Uhr: 7-Tage-Inzidenz steigt in Erfurt auf 96,7

Bis zum Freitagmorgen wurden in Erfurt insgesamt 749 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Das ist ein Anstieg von 25 innerhalb von 24 Stunden. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 96,7. 17 Personen befinden sich in stationärer Behandlung. Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 27 auf 431 gestiegen. Acht Personen mit Corona-Infektion sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 310 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

8 Uhr: Elf Neuinfektionen in Jena

Dem Fachdienst Gesundheit wurden seit Donnerstag elf neue SARS-CoV-2-Virus-Infektionen gemeldet. 13 Personen konnten laut Mitteilung der Stadt als genesen eingestuft werden. In Quarantäne befinden sich derzeit 583 Personen.

Anzahl aktiver Fälle: 122

davon am 04.11.2020: 11

davon stationär: 11

schwere Verläufe: 2

Infizierungen der letzten sieben Tage: 79

Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 73

Infizierte insgesamt seit dem 14. März 2020: 439

Gestorbene insgesamt: 4

7.20 Uhr: Thüringen arbeitet an Konzept für Corona-Schutzimpfungen

Thüringen rüstet sich für Corona-Schutzimpfungen. Derzeit arbeiten Land und Kassenärztliche Vereinigung (KV) Thüringen an einem Konzept für die Einrichtung von Impfpraxen und deren Ausstattung, sagte Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke). Ziel sei es, in jedem der 23 Landkreise und kreisfreien Städte solche Anlaufstellen für die Impfung einzurichten.

7.15 Uhr: Ministerium gibt Blockade bei Coronahilfen für Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen auf

Im Corona-Sondervermögen sind 5,5 Millionen Euro eingeplant, um Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung einen erhöhten Personalbedarf zu erstatten oder die Kosten dafür zumindest abzumildern. Zunächst sollten Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen davon nicht profitieren, weil das Ministerium dort keinen Mehraufwand sah. Die Jugendämter und die Liga der freien Wohlfahrtspflege hätten eine Einbeziehung dieser Wohnform in die Erstattungsrichtlinie nicht „nachhaltig gefordert“.

7 Uhr: Virus soll nicht in Krankenhäuser eingeschleppt werden

Für viele Patienten und ihre Angehörigen ist es nur schwer zu akzeptieren. Doch rasant wachsende Infektionszahlen lassen Medizinern keine andere Wahl: Fast alle Kliniken haben die Besucherregelung wieder verschärft. Ausnahmen gibt es nur wenige - und das selbst im Bereich der Palliativmedizin.

6.50 Uhr: Morgenmagazin sendet live aus dem Uniklinikum Jena

Ab heute gilt am Universitätsklinikum Jena ein Besuchsverbot für die meisten Patienten. Kurz zuvor war am Donnerstagmorgen das ZDF-Morgenmagazin in der Klinik und berichtete deutschlandweit im Frühstücksfernsehen. So erfuhr das Fernsehpublikum, dass aus der zur Corona-Station umfunktionierten Infektionsstation 20 der 36 Betten belegt sind. Damit ist die Zahl der Corona-Patienten etwa doppelt so hoch wie im Frühjahr. Im Falle eines weiteren Anstieges soll der Bereich in einen separaten Flügel umziehen, um mehr Platz zu haben.

6.30 Uhr: Warum Corona-Beschränkungen Jugendliche besonders treffen

Keine Partys, keine Treffen im größeren Freundeskreis, keine Reisen: Zum zweiten Mal wird drastisch eingeschränkt, was Jugend ausmacht. Eine verschmerzbare Unbequemlichkeit oder womöglich ein Einschnitt mit langfristigen Folgen? Die Jenaer Psychologin Karina Weichold erklärt, warum es von der Familie abhängt, welche Spuren die Corona-Krise in der Entwicklung junger Menschen hinterlässt.

6 Uhr: Vielerorts bleiben Läden im Advent sonntags dicht

In vielen Thüringer Städten droht der traditionelle einkaufsoffene Sonntag im Advent in diesem Jahr auszufallen. Laut der Regeln im Thüringer Ladenöffnungsgesetz bedarf es eines offiziellen Anlasses mit größeren Besucherzahlen in den Innenstädten, damit Geschäfte an einem Sonntag im Advent ihre Türen öffnen dürfen. In den zurückliegenden Jahren ermöglichten die Weihnachtsmärkte in vielen Kommunen einen Sonntagseinkaufsbummel am ersten oder zweiten Adventssonntag. Doch die meisten Märkte wurden bereits abgesagt.

6 Uhr: Apoldaer Krankenhaus setzt Schnelltests bei neueintreffenden Patienten ein

Auch im Robert-Koch-Krankenhaus in Apolda gilt seit Wochenbeginn ein generelles Besuchsverbot. Ab kommender Woche sollen dort aber Corona-Antigen-Schnelltests angewendet werden und das bei jedem Patienten, der stationär oder ambulant aufgenommen werden soll. Mit den Tests soll zusätzliche Sicherheit für alle geschaffen werden, so Chefarzt Dr. Martin Huber. Das hauseigene Labor sei auf alles vorbereitet.

5. November

21.15 Uhr: Quarantäne für Klassen im Osterlandgymnasium Gera

Im Osterlandgymnasium Gera musste aufgrund der Covid-19-Infektion einer Schülerin für eine gesamte Klassenstufe und Lehrer Quarantäne angeordnet werden. Für kommenden Montag ist die Testung aller infrage kommenden Kontaktpersonen vor Ort geplant. Betroffen sind etwa 50 Schüler und vier Lehrer. Drei weitere Corona-Fälle wurden zudem in der Kita Brahmenau ermittelt.

20.43 Uhr: Zwei Schulen in Wartburgregion von Corona betroffen

Ein Schüler der Eisenacher Jakobschule hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das wurde am Donnerstag bekannt. Vorsorglich wurden 22 Kinder und drei Pädagogen einer vierten Klasse in Quarantäne geschickt, teilte am Abend die Leiterin des Gesundheitsamtes, Helena Maier, mit. Im Ernst-Abbe-Gymnasium müssen alle Schüler der Klassenstufen 8 bis 12 am Freitag vorsorglich zu Hause bleiben.

Was das im Einzelnen für die Schulen bedeutet, konnte der Leiter des Schulamtes, Wolfram Abbe, noch nicht sagen. Dazu laufen im Bildungsministerium in Abstimmung mit Schulen und Gesundheitsamt noch Absprachen.

20.27 Uhr: Unstrut-Hainich-Kreis übersteigt wieder Risikowert

Stark gestiegen ist am Donnerstag die Zahl der Corona-Infektionen im Unstrut-Hainich-Kreis. 82 akut Infizierte waren es. Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg auf 57,7, womit der Kreis die 50er-Schwelle überschritt und wieder als Risikogebiet gilt.

20 Uhr: 23 Corona-Neuinfektionen im Weimarer Land

Die Zahl der Neuinfektionen im Weimarer Land liegt mit Stand Donnerstagnachmittag 17 Uhr bei insgesamt 23. Laut Gesundheitsamt gibt es damit momentan 134 aktive Fälle. Innerhalb der vergangenen sieben Tage gab es 85 Neuerkrankungen. Der Inzidenzwert liegt somit bei 113,4.

18.01 Uhr: Corona-Lage im Landkreis Hildburghausen verschärft sich

Die Corona-Lage im Landkreis Hildburghausen spitzt sich weiter zu. Wie das Landratsamt am Donnerstag mitteilte, stieg die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen auf 185,1 je 100.000 Einwohner. Damit ist der Landkreis trauriger Spitzenreiter in Thüringen.

17.52 Uhr: Saalfeld-Rudolstadt verzeichnet höchsten Anstieg bei Neuinfektionen seit Frühjahr

Mit Stand vom Donnerstag wurden 16 weitere Personen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt positiv auf das Coronavirus getestet. Das ist der höchste Anstieg binnen 24 Stunden seit dem Frühjahr. Aktuell sind nach Angaben des Landratsamtes 71 Personen als aktive Corona-Fälle registriert. Vier Personen aus dem Landkreis werden stationär in den Thüringen-Kliniken behandelt. Seit Beginn der Pandemie wurde das Virus bei 215 Personen im Landkreis nachgewiesen. Der Inzidenzwert stieg laut Robert-Koch-Institut auf 41,7 Fälle pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen.

17.30 Uhr: Corona-Verordnung: Thüringen beschließt Lockerungen für Sport

Das Land Thüringen plant Lockerungen in der Corona-Verordnung für den Bereich des Sports. Diese betreffen sowohl die Fußball-Regionalligisten, aber auch den Trainingsbetrieb an Sportgymnasien oder im organisierten Kinder- und Jugendsport, kündigt Sportminister Helmut Holter (Linke) an. Diese Änderungen sollen schon ab nächste Woche greifen.

17.19 Uhr: Zwölf neue Corona-Fälle in Weimar – Stadt weitet Maskenpflicht aus

In den letzten 24 Stunden wurden dem Weimarer Gesundheitsamt zwölf neue Corona-Infektionen gemeldet. Bei den neuen Fällen handelt es sich in der überwiegenden Zahl um familiäre Kontakte. Mehrfach sind auch Reiserückkehrer aus dem In- und Ausland dabei. Aktuell meldet die Stadtverwaltung 129 aktive Fälle, der Inzidenzwert ist auf 129,05 gesunken.

Mit einer neuen Allgemeinverfügung, die ab Samstag, dem 7. November, gilt, weitet die Stadt ihre Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie aus: Dann müssen auch Kunden auf Wochenmärkten oder an Verkaufsständen im Freien zum Schutz der Mitarbeiter eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Außerdem werden auch private Treffen oder Veranstaltungen auf maximal zehn Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten begrenzt.

17.06 Uhr: Zwei Todesfälle und neun Neuinfektionen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen

Im Landkreis Schmalkalden-Meiningen sind binnen 24 Stunden weitere neun Corona-Infektionen registriert worden. Wie das Landratsamt mitteilte, waren unter den neuen Fällen unter anderem je eine positive getestete Erzieherin aus den Kindergärten „Sandhasennest“ in Benshausen und „Neubrunner Spatzen“ in Neubrunn. Daraufhin seien in Benshausen zwei Erzieherinnen und 24 Kinder sowie in Neubrunn 36 Kinder und vier Erzieherinnen in Quarantäne versetzt worden. Drei weitere Fälle betreffen zwei Mitarbeiter und einen Bewohner in einem bisher nicht betroffenen Bereich des Evangelischen Altenhilfezentrums Steinbach-Hallenberg. Zudem wurden eine Lehrerin am Förderzentrum Schmalkalden sowie eine Schülerin des Evangelischen Gymnasiums in Meiningen positiv auf das Virus getestet. Ein 77-Jähriger aus der Region Meiningen und eine 92-Jährige aus dem Raum Wasungen verstarben den Angaben nach an Covid-19.

16.58 Uhr: Ministerin Werner: Sonntagseinkauf im Advent nur in Orten mit Weihnachtsmarkt

Thüringens Arbeitsministerin Heike Werner (Linke) sieht eine Ausnahmeregelung bei verkaufsoffenen Sonntagen im Advent für Städte ohne Weihnachtsmärkte skeptisch. "Verkaufsoffene Sonntage sind in Thüringen immer anlassgebunden", sagte Werner der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. "Das gilt auch für die Öffnungen im Advent." Diese seien nur im Zusammenhang mit Weihnachtsmärkten möglich. "Wenn man das ändern wollte, wäre dafür eine Gesetzesänderung durch den Landtag nötig." Hintergrund ist die Absage von Weihnachtsmärkten in mehreren Städten wegen der Corona-Pandemie. Der Jenaer Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) hatte eine Ausnahmeregelung verlangt. In Jena ist der Weihnachtsmarkt abgesagt worden. (dpa)

16.56 Uhr: Stasi-Unterlagenbehörde Erfurt ist wegen Corona weitgehend dicht

Wegen der aktuellen Corona-Lage macht die Außenstelle Erfurt der Stasi-Unterlagenbehörde ab Freitag weitgehend dicht. Alle Führungen, Ausstellungen, Veranstaltungen und öffentlichen Beratungen entfielen dann, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Die Lesesäle könnten jedoch weiter genutzt werden, wenn entsprechende Termine von Antragstellern vereinbart worden seien. Auch sei möglich, bereits vereinbarte Beratungstermine wahrzunehmen. (dpa)

16.44 Uhr: Schlechte Aussichten für Adventsmärkte in Erfurt

Dr. Tobias Knoblich, Erfurts Beigeordneter für Kultur und Stadtentwicklung, ruft Gastronomen und Veranstalter zu Zurückhaltung auf. "Nach der aktuellen Rechtslage sind diese Märkte nicht zulässig", so Knoblich. "Angesichts des hohen Inzidenzwertes ist eine Verlängerung der Allgemeinverfügung über den 30. November hinaus sehr wahrscheinlich."

Der Beigeordnete empfiehlt den Betreibern der Adventsmärkte, nicht ins Risiko zu gehen, indem sie beispielsweise Warenbestellungen auslösen. Auch Einzelstände oder einen Glühweinausschank von Gaststätten bewertet er kritisch. "Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich nur an die Vernunft jedes Einzelnen appellieren", so Knoblich. "Aktuell geht es darum, die persönlichen Kontakte auf das notwendige Minimum zu reduzieren. Beim Glühweintrinken geht es aber vor allem um Geselligkeit."

16.25 Uhr: Corona-Fall in Kindergarten im Saale-Orla-Kreis

Am Donnerstagnachmittag informierte der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuz darüber, dass eine Erzieherin einer Kindertagesstätte in Tanna positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Die Frau sei seit vergangenem Freitag nicht mehr im Dienst gewesen. Um das Risiko einer Ausbreitung des Virus zu minimieren, wurde vorsorglich Quarantäne für 22 Mädchen und Jungen aus zwei Gruppen des Kindergartens sowie sechs weitere Beschäftigte angeordnet.

16.09 Uhr: Eichsfeld verzeichnet 31 Neuinfektionen

Das Gesundheitsamt des Landkreises Eichsfeld hat am Donnerstagmorgen (Stand 8 Uhr) 31 weitere Corona-Infektionen innerhalb der vergangenen 24 Stunden gemeldet. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl aller bislang positiv auf das Virus getesteten Personen im Landkreis auf 487. Aktuell gibt es 164 aktive Fälle im Eichsfeld, der Inzidenzwert liegt bei 88,0.

15.46 Uhr: CDU drängt auf Bevorratung mit Corona-Schnelltests

Die CDU-Landtagsfraktion hat von der Landesregierung die zügige Anschaffung eines Vorrats an Corona-Schnelltests für Pflegeheime gefordert. Thüringen müsse nach dem Vorbild Sachsen-Anhalts handeln, wo die Landesregierung die Beschaffung einer halben Million Schnelltests beschlossen habe, erklärte Fraktionschef Mario Voigt am Donnerstag. „Wir brauchen eine eigene Landesreserve, um Alte, Kranke und Pflegebedürftige gut durch den Winter zu bringen“, so Voigt. „Sie sind in der Corona-Krise den höchsten Risiken ausgesetzt.“ In Thüringen mehren sich derzeit wieder die Corona-Ausbrüche in Pflegeheimen. Unter anderem kam es in einer Einrichtung in Erfurt zu einem größeren Ausbruch.

15.15 Uhr: Fanta 4 testen Kontakte-App in Jena

Konzerte, Lesungen, Messen - Fehlanzeige. Um die Infektionswelle des gefährlichen Coronavirus zu brechen, wurden Kultur, Gastronomie und Veranstaltungsbranche ins künstliche Koma versetzt. Eines der ganz großen Probleme der Branche - selbst bei besten Hygienekonzepten: die Datenerfassung der Besucher und Nachverfolgung von Kontakten etwa bei größeren Konzerten oder Messen.

Eine praktikable digitale Lösung dieses Problems für die Veranstaltungsbranche und die Gastronomie offerieren die Stadt Jena und das Unternehmen Nexenio GmbH aus Berlin jetzt mit der App "Luca". Smudo und Michi Beck von den Fantastischen Vier sind schon mit im Boot, sie sollen beim "Luca-Start" in Jena dabei sein.

14.41 Uhr: 28 Neuinfektionen und weiterer Todesfall in Erfurt

Bis Donnerstagmorgen wurden in Erfurt insgesamt 723 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Das ist ein Anstieg von 28 innerhalb von 24 Stunden. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 85,0. Eine weitere Person mit Corona-Infektion ist verstorben. 17 Personen befinden sich in stationärer Behandlung, eine mehr als Mittwoch. Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 34 auf 404 gestiegen. Acht Personen mit Corona-Infektion sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 311 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

14.29 Uhr: Landkreis Nordhausen knapp unter Schwelle zum Risikogebiet

Elf neue Coronainfektionen meldete das Nordhäuser Gesundheitsamt am Donnerstag. Der Inzidenzwert im Landkreis liegt damit bei 46,8, also knapp unter dem Schwellenwert für Risikogebiete. Die Behörde führt damit derzeit 77 aktive und 166 Corona-Fälle seit Pandemiebeginn.

14.15 Uhr: Polizei löst verbotene Bierrunde im Weimarer Land auf

Die Betreiber einer Kneipe in Kranichfeld (Weimarer Land) müssen sich nach einem Verstoß gegen die Corona-Regeln auf ein Verfahren gefasst machen. Laut Polizei sahen Beamte, dass in dem Lokal trotz der bundesweiten Schließungsanordnung am Mittwochabend Licht brannte. Bei einer Kontrolle hätten das Betreiberpaar und vier Gäste an einem Tisch gesessen und miteinander Bier getrunken. Es seien keinerlei Abstände oder Schutzmaßnahmen eingehalten worden. Die Polizei habe die Gaststätte geschlossen.

14.08 Uhr: 20 Neuinfektionen im Altenburger Land - Gesundheitsamt stockt Personal auf

Das Gesundheitsamt im Altenburger Land meldet bis Donnerstag 20 Neuinfektionen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt jetzt 125,2 pro 100.000 Einwohner. Aktive Fälle gibt es im Altenburger Land nun 252, Infizierte insgesamt 397.

Das Gesundheitsamt hat derweil sein Personal aufgestockt. Waren im Sommer in der Regel drei bis vier Mitarbeiter mit der Kontaktnachverfolgung beschäftigt, so waren es Ende Oktober acht. Seit Mittwoch sind zwei weitere Mitarbeiter hinzugekommen.

13.32 Uhr: Acht Neuinfektionen im Saale-Orla-Kreis

Der Saale-Orla-Kreis meldet acht SARS-CoV-2-Neuinfektionen, die sich quer über den Landkreis verteilen. Dennoch sei das Infektionsgeschehen im Kreis noch verhältnismäßig überschaubar, teilt das Landratsamt mit. Aktive Infektionen gibt es derzeit 57. Seit März haben sich 310 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

13.17 Uhr: Inzidenzwert für Gera steigt auf 106,3 - Ein weiterer Todesfall

Der Inzidenzwert für die Stadt Gera ist am Donnerstag auf 106,3 gestiegen. Mit Stand 8 Uhr sind insgesamt 512 positiv getestete Personen und damit 23 mehr als am Vortrag registriert. Eine weitere Person ist in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion verstorben.

13.12 Uhr: Baustellen-Stammtisch in Gotha fällt aus

Der Stammtisch zur Hauptmarkt-Baustelle in Gotha wurde für den November wegen der Verordnungen zum Schutz vor der Pandemie abgesagt, teilte die Stadtverwaltung mit. Der Dezembertermin bleibt bestehen. Für diesen ist aber wieder eine Anmeldung nötig.

13 Uhr: Ministerpräsident Ramelow bedroht

In einer "Querdenken"-Telegram-Chatgruppe ist am Mittwoch die Privatadresse von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) veröffentlicht worden - verbunden mit dem Aufruf, ihm verschiedene Dinge vor die Tür zu legen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Bedrohung. Ein Sprecher der Landespolizeidirektion in Erfurt bestätigte auf Anfrage, dass eine entsprechende Anzeige eingegangen sei.

12.38 Uhr: Sieben neue Corona-Fälle im Saale-Holzland-Kreis

Dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises wurden insgesamt sieben neue Corona-Fälle gemeldet. Auch in einer Behinderteneinrichtung des ASB in Hermsdorf wurde ein Fall bekannt. Alle Kontaktpersonen sollen heute getestet werden. Derzeit sind 106 aktive Fälle im Saale-Holzland-Kreis bekannt, davon werden weiterhin neun Patienten stationär behandelt. Die Inzidenz steigt leicht auf 79,6.

12.15 Uhr: Orangerie-Freunde Gotha sagen Wein-Abende ab

In Gotha wurde nun auch die "Weinreise um die Welt" am 13. und 14. November wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Die Veranstaltung sollen laut Vereinsvorsitzenden nachgeholt werden.

12 Uhr: 70 aktive Fälle im Ilm-Kreis

Neun Neuinfektionen mit dem Coronavirus wurden seit Dienstag dem Gesundheitsamt gemeldet. Das bestätigte Pressesprecherin Doreen Huth. Derzeit gebe es 70 aktive Fälle im Ilm-Kreis. Die neuen Fälle stammen aus dem persönlichen Umfeld zuvor Infizierter, zum Teil ist aber auch unklar, wo sie sich angesteckt haben. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden derzeit ein bestätigter und zwei Verdachtsfälle isoliert behandelt, eine intensivmedizinische Betreuung ist nicht nötig. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg laut Landratsamt auf einen Wert von 49,9. Seit Beginn der Pandemie wurden im Ilm-Kreis 341 Fälle einer Coronavirus-Infektion bekannt. 264 Patienten gelten als genesen, sieben sind verstorben.

11 Uhr: Erneut sprunghafter Anstieg der Corona-Fallzahlen

Die Zahl der in Thüringen nachgewiesenen Fälle von Infektionen mit dem neuartigen Corona-Virus ist erneut sprunghaft gestiegen. Im Vergleich zum Mittwoch seien bis Donnerstag (0 Uhr) 313 neue Fälle registriert worden, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Insgesamt wurden damit 8022 Infektionen seit Beginn der Pandemie bekannt; allein in den vergangenen sieben Tagen kamen 1518 Neuinfektionen hinzu. Die Zahl der auf Intensivstationen Behandelten mit einer Covid-19-Erkrankung stieg auf 48 an, wie aus dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) hervorgeht. 16 dieser Patienten mussten künstlich beatmet werden. (dpa)

10.50 Uhr: Corona-Fälle in Kitas in Rastenberg und Weißensee

Das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport hat die Corona-Ampel auf seiner Homepage für die vom DRK-Kreisverband Sömmerda-Artern getragene Rastenberger Kita "Blumenwiese" auf "Rot" gestellt. Bürgermeisterin Beatrix Winter (Wählergemeinschaft Gemeinsam für Rastenberg) bestätigte die Schließung auf Anfrage unserer Zeitung.

In der Thepra-Kita "Wiesengrün" in Weißensee wurde derweil eine technische Mitarbeiterin positiv getestet. Diese habe Kontakt zu 15 Erzieherinnen gehabt, die betroffenen Erzieherinnen müssten nun bis zum 13. November in Quarantäne, beantwortete das Landratsamt eine weitere Anfrage nach Leserhinweisen.

10.30 Uhr: Besuchsverbot im Universitätsklinikum Jena

Am Universitätsklinikum Jena gilt ab diesem Freitag wieder ein grundsätzliches Besuchsverbot. Ausnahmen seien nur in Einzelfällen und in Rücksprache mit der jeweiligen Station möglich, hieß es - u.a. bei kritischen Therapieentscheidungen, Abschiednahmen und bei der Behandlung von Kindern.

10.10 Uhr: Fallzahlen steigen im Kyffhäuserkreis

Innerhalb von 24 Stunden gibt es laut Mitteilung des Landratsamtes 15 neue bestätigte Corona-Fälle im Kyffhäuserkreis. Der Inzidenzwert ist auf 83,5 gestiegen.

10 Uhr: Gotha meldet 13 Neuinfektionen

Die Gesamtzahl der bislang seit Beginn der Pandemie im Landkreis Gotha positiv auf das Coronavirus getesteten Personen laut Zählweise des Robert-Koch-Institutes ist am Donnerstagmorgen auf 529 gestiegen. Das waren laut Landratsamt Gotha 13 mehr als am Vortag. Davon galten am Donnerstag 68 Menschen als erkrankt (plus elf). Acht von ihnen werden stationär behandelt, davon wiederum zwei auf der Intensivstation. Genesen seien inzwischen 430 Personen - zwei mehr als am Tag zuvor. An oder mit der Lungenkrankheit gestorben sind im Landkreis Gotha bisher 31 Menschen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Gotha wurde am Donnerstag mit 22,2 Infizierten pro 100.000 Einwohnern angegeben und liegt damit weiterhin unter der ersten Warnschwelle von 35.

9.40 Uhr: Erfurter Basketball-Löwen müssen Spiel absagen

Bei den Basketball-Löwen Erfurt gab es zwei Corona-Fälle. Das Heimspiel des Drittligisten am Sonntag gegen OrangeAcademy Ulm wurde daraufhin abgesagt, die Erfurter Spieler befinden sich in häuslicher Quarantäne.

9.17 Uhr: Sitzendorfer Kindergarten weiter im Corona-Ampel-Modus "Gelb"

Auch nach der ohne weitere Infektionen absolvierten Quarantänezeit nach einem positiven Corona-Fall bei einem Kind bleibt der Kindergarten „Weltentdecker“ in Sitzendorf im Corona-Ampel-Modus „Gelb“. Das bedeute zusätzlich zu den bisherigen Vorsichtsmaßregeln, dass man auch die Trennung der Kindergartengruppen und ihrer jeweiligen Erzieherin vom Innen- auch auf den Außenbereich ausdehnen werde, was bisher wegen des an der frischen Luft verringerten Ansteckungsrisikos nicht gültig war.

9 Uhr: Unstrut-Hainich-Kreis sagt öffentliche Kranzniederlegung ab

Zum Volkstrauertag können in Bad Langensalza, Mühlhausen und Bad Tennstedt öffentliche Kranzniederlegungen nicht stattfinden. Auch das Pogromgedenken und die Stolpersteinlegung stehen auf der Kippe.

8.32 Uhr: Bad Langensalza erwägt kleinen Weihnachtsmarkt im Dezember

Örtliche Gastronomen könnten in Bad Langensalza einen Mini-Weihnachtsmarkt auf die Beine stellen. Das ginge natürlich nur spontan und wenn die Corona-Situation im Dezember es zulasse, so der Vorsitzende des Gewerbevereins, Christian König.

8.20 Uhr: Zehn Neuinfektionen in Jena - Stadt appelliert an Restaurantbesucher

Dem Jenaer Fachdienst Gesundheit wurden seit der letzten Meldung zehn neue SARS-CoV-2-Virus-Infektionen gemeldet, sechs Personen konnten als genesen eingestuft werden.





Aufgrund einer Covid-19-Infektion des Personals vom Restaurant "L'Osteria" in der neuen mitte (Eingang Johannisstraße) bittet die Stadt erneut alle Gäste des Restaurants, welche sich dort seit einschließlich Freitag, 23. Oktober 2020, länger aufgehalten oder sich dort am Montag Speisen abgeholt haben, in den kommenden Tagen ihre Gesundheit zu beobachten. Wenn typische Covid 19-Symptome auftreten (wie trockener Husten, Fieber, Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns), sollte umgehend der Hausarzt kontaktiert werden.

Das Restaurant, das seit Montag Speisen zum Mitnehmen angeboten hatte, musste geschlossen werden.

Anzahl aktiver Fälle: 124

davon am 04.11.2020: 10

davon stationär: 14

schwere Verläufe: 1

Infizierungen der letzten sieben Tage: 76

Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 70,2

Infizierte insgesamt seit dem 14. März 2020: 428

Gestorbene insgesamt: 4

8 Uhr: Tag des Ehrenamts in Mühlhausen abgesagt

Die Festveranstaltung zum Tag des Ehrenamts kann in Mühlhausen wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Die Stadtverwaltung informiert jedoch darüber, dass geehrt und ausgezeichnet werden soll. In welcher Form ist bisher nicht bekannt.

7.20 Uhr: Diakonie fordert ausreichend Corona-Schnelltests

Die Diakonie sieht in der Corona-Pandemie eine zunehmende Verunsicherung in Pflegeheimen. Dies betreffe vor allem die Bewohner und deren Angehörige, die sich immer wieder fragten, wie es um die Kontaktmöglichkeiten steht. Daher sei es wichtig, so schnell als möglich ausreichend Corona-Schnelltests zu bekommen, um Mitarbeiter, Pflegende und Besucher testen zu können, sagte der Vorstandsvorsitzende der Diakonie Mitteldeutschland, Christoph Stolte. Die Wohlfahrtsorganisation hat in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen rund 1900 Einrichtungen, darunter knapp 120 Pflegeheime. Hinzu kommen ambulante Pflegedienste. (dpa)

7.10 Uhr: Präsidentin der Klassik Stiftung Weimar plädiert dafür, Museen wieder zu öffnen

Ohne Kunst und Kultur befürchtet Ulrike Lorenz, Präsidentin der Klassik Stiftung, schwere gesellschaftliche Folgen. Im Interview spricht sie über Gerechtigkeit, Kurzarbeit und Möglichkeiten.

7 Uhr: Coronahilfen falsch berechnet - Droht Nachzahlung in Millionenhöhe?

Droht Thüringen eine Nachzahlung von Coronahilfen in Millionenhöhe? Der CDU-Landtagsabgeordnete Marcus Malsch ist davon überzeugt. Ein Gerichtsurteil, vom Verwaltungsgericht Meiningen gesprochen, untermauert das. Darin wird der Freistaat verurteilt, dem Unternehmen Glasbach Event GmbH weitere 6000 Euro Coronahilfen zu bezahlen.